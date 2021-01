El Agustino: criminales roban S/ 1.000 y celular a mujer desde mototaxi

Una madre de familia identificada como Yamiliet Maldonado (24) fue víctima del robo de 1.000 soles y su celular cuando se desplazaba en el jirón Chaviña, ubicado en el distrito de El Agustino. Dos sujetos descendieron de una mototaxi para interceptarla en dicha calle el último 15 de enero.

“El chico bajó, me jaló y me quitó la cartera y corrió”, indicó. La mujer decidió sostenerse al vehículo para recuperar su dinero, pero terminó siendo arrastrada por casi una cuadra y sufrió varias lesiones en el cuerpo.

“Yo me agarré de la moto y me arrastró hasta la otra esquina. Siento mucha cólera, uno trabaja con tanto esfuerzo. Yo madrugo a las seis de la mañana para que se lleven fácilmente esa plata y mi celular, es algo muy doloroso para mí”, aseveró.

La fémina detalló que tuvo que desistir del vehículo e intentó perseguirlos; no obstante, esto no pudo ser posible. “Yo salí a buscar a una moto que me ayudará para ir detrás de ellos. Ni la moto quiso llevarme. Por eso, yo creo que la mototaxi es conocida por estas personas”, mencionó.

Respecto al motivo de recuperar sus pertenencias, ella manifestó que solo pensó en pagar las deudas que tiene y en el dinero que había conseguido fruto de su trabajo. Si bien los vecinos de esta zona han puesto sistema de alarmas para que se evite un asalto, los ladrones continúan realizando sus fechorías.

“Todos los robos son con estas motos sin placas, ya van muchos asaltos. Nosotros llamamos a la Policía y Serenazgo, no nos contestan”, señaló una vecina. Por último, pidieron mayor seguridad y respaldo de las autoridades ante el incremento de la delincuencia.