Mujer denunció que Reniec emitió DNI de su hijo que falleció hace 30 años

Desde hace 15 días, la familia Orellana Araujo vivió un drama porque en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) tenían registrado como vivo a uno de sus integrantes, quien había fallecido hace más de 30 años. Según declaraciones de la madre en RTV, todo inició cuando a su otro hijo le pidieron unos trámites en el trabajo y que declare cuántos hermanos tenía.

No obstante, en su búsqueda encontró que su pariente seguía vivo, pese a que lo enterraron en el año 1991 con solo 18 días de nacido. Ante esta situación, su progenitora se mostró conmocionada y emprendió la búsqueda para encontrarlo.

“La sorpresa ha sido tan grande cuando nos dimos cuenta de un DNI con el nombre de mi hijo. Incluso, llegué a pensar que en el hospital se habían equivocado y me habían dado otro cuerpo hace 30 años. Llegué a pensar que en mi desesperación quizás no era. Pero ya lo comprobé, y me enteré que mi bebito existía, que un sujeto tenía su identidad de 30 años”, señaló.

Esta familia no comprendió cómo el Reniec había brindado un documento de identidad a una persona que figura como fallecido. Ellos temen que se podría falsificar incluso la firma del padre del bebé y realizar acciones ilegales. “No se si está persona tendrá pasaporte, ni siquiera si se encuentre aquí en Perú. Pero no creo que sea para algo bueno”, detalló.

La madre pidió todo el peso de la Ley a los implicados en este caso.

El Reniec identificó a los testigos que serían cómplices

Este último 13 de enero, personal del Reniec se comunicó con la madre para brindarle las disculpas y el soporte necesario. Además, señalaron que investigarán a los dos testigos que acreditaron a la persona a declarar el falso nombre y datos.

Según la entidad, los implicados son Gianella Estefany Gonzales Choquehuanca y Christian Enver Guerrero Pillaca, quienes serán investigados y posteriormente denunciados penalmente bajo la figura de complicidad en suplantación de identidad.

