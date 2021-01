Sunedu deniega el licenciamiento a la Universidad Nacional Ciro Alegría

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó el licenciamiento institucional a la última casa de estudios que faltaba: la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA). Esta no llegó a cumplir todas las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria para empezar su funcionamiento en La Libertad.

Esta institución superior fue creada en el año 2011 y forma parte de las ocho universidades públicas creadas por ley. Su propuesta de oferta académica consistía en tres programas presenciales, relacionados con las ingenierías y gestión turística.

Asimismo, la entidad resaltó que no demostró disponer de un documento de planificación de la gestión de calidad y tampoco hizo un seguimiento de la implementación de actividades. Así también, no logró tener la disponibilidad de equipamiento para realizar el proceso de enseñanza para futuros programas académicos. Por último, aseguró que esta no cumple con la normativa de selección docente, lo cual implicaría un riesgo para procesos de admisión para la carrera de profesores.

Finalización de primera etapa del licenciamiento

Con esta universidad, la Sunedu concluye la primera etapa del licenciamiento universitario en todo el Perú luego de cinco años de evaluación en las 144 instituciones. El resultado es 92 casas de estudios y dos escuelas de posgrado licenciadas; entre tanto, las otras 50 no obtuvieron la licencia.

La superintendencia seguirá aún vigilando el cese de actividades en las que no cumplieron con los CBC y tomar acciones necesarias para sancionar otro incumplimiento. “La Sunedu reitera a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general su firme compromiso de seguir trabajando por la mejora de la calidad de la educación superior, en beneficio de todos los peruanos”, se informa.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 13 de enero de 2021