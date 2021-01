Con la finalidad de exigir mejoras salariales y equipamientos en los hospitales, los integrantes de la Federación Médica en Piura se unirán a la marcha nacional que se realizará este 13 de enero.

Así lo informó el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga, quien mostró su incomodidad ante la falta de intención de las autoridades para solucionar los problemas en los hospitales de la región. “Las autoridades no cumplen sus funciones. Los pedidos se hacen sin sustento. Por eso, Piura presenta un gran déficit en el sector”, indicó.

Por otro lado, Vite lamentó que el Gobierno regional haya retirado el contrato de algunos servidores de la salud, pese a la necesidad de profesionales para atender a los pacientes infectados por la COVID-19.

Tras esta situación, el médico exigió la reposición del personal y nivelación de sueldos de los profesionales, de lo contrario tomarán medidas más radicales.

“Hay personal que denuncia un recorte o falta de salario, ausencia de bonos. Decir que no hay presupuesto no es la solución. Por eso, estamos dispuesto a llegar a la vía penal, si es necesario, porque no podemos permitir este tipo de burla”, finalizó Vite.