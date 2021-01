PeruRail, empresa que tiene el manejo del 70% del servicio de trenes hacia el distrito de Machupicchu, aprobó una tarifa promocional para los turistas cusqueños en sus vagones del servicio Expedition. Son seis frecuencias (3 de ida y 3 de vuelta) en el tramo Ollantaytambo - Machupicchu cuyos precios oscilan entre US$ 13 y US$ 16 dólares ida y vuelta. En soles estamos hablando de S/ 48.00 a S/ 59.00.

En tanto, en el tramo Hidroeléctrica Machupicchu, es decir, el acceso amazónico hacia la maravilla mundial, las tarifas fijadas para los cusqueños están en US$ 4, es decir, S/ 15.00. En ambos casos la promoción estará disponible para viajar de enero al 31 marzo de 2021. Según la empresa, se permitirán cambios o modificaciones para viajar hasta el 20 de diciembre de 2021 en la misma frecuencia.

Además, aclaró que la oferta es solo válida para compras presenciales y únicamente en los puntos de venta de Lima y Cusco. El pasajero debe portar su DNI al momento de la adquisición del boleto.

Problemas en estación

No obstante, el servicio de trenes que presta la empresa no satisface a los turistas nacionales. La noche del jueves, un grupo de cuarenta visitantes protestó en la estación de trenes de Machupicchu e impidió la salida de trenes hacia Ollantaytambo.

El reclamo es que, según los turistas, la empresa no quiso venderles boletos para el tren local, pese a que los asientos de estos estaban casi vacíos. Cabe precisar que este servicio solo cuesta S/ 12.00 la ida o retorno. La intención de la empresa sería que los peruanos utilicen el servicio en los trenes turísticos que cuestan desde US$ 30 dólares la ida o el retorno. “Está vacío y no nos dejan pasar y subir. Estamos desde las 3 de la tarde”, dijo un turista. “Desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche y no nos recogen”, agregó otro visitante. “Es el segundo tren que sale vacío”, observó una persona.Tras varias horas fueron atendidos.v