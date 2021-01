Junín: regidora es atacada por sujetos y resulta hospitalizada por quemaduras

Junín | La mañana de este martes 5 de enero, la regidora de la Municipalidad Provincial de Chupaca, Lyli Bertha Rojas Santiago, fue atacada por dos sujetos a dos cuadras de su domicilio, ubicado en el jirón San Martín.

Cerca de las 10 a. m., según su testimonio, se dirigía a un evento de la comuna, cuando un auto de color plomo intentó atropellarla. Segundos después, descendió una mujer que le roció lejía en el rostro y le reclamó por ser, supuestamente, promotora de la revocatoria del alcalde.

“Lamentablemente en ese lugar no hay cámaras. No pude identificarlos porque el auto vino directo, no pude ver la placa. Cuando me echaron la lejía, solo atiné a limpiarme y no pude verlos”, manifestó para un informe del portal Tedateo.

Luego de la agresión, Rojas tuvo que ser hospitalizada. Los doctores le diagnosticaron el 90% de quemadura del ojo derecho, por lo que ahora permanece con la zona del rostro vendada.

“Ya presenté la denuncia. Todavía solo tengo el oficio que me dan para ir al médico legista. Seguramente también me harán todo el análisis. La denuncia la subirán a un sistema, me dijeron. Me han citado el día 8 para dar algunas declaraciones”, agregó.

La funcionaria sostuvo que quien la atacó fue una mujer, de contextura gruesa y aproximadamente 35 años, y que el vehículo lo conducía un hombre.

#TeDateoEnVivo 🚨 TERMINÓ CON EL 90% DEL OJO QUEMADO POR LEJÍA. REGIDORA DE CHUPACA DENUNCIA VIOLENTO ATAQUE DE PERSONAS QUE SE MOSTRABAN EN CONTRA DE REVOCATORIA DEL ALCALDE DE CHUPACA, DURANTE ANIVERSARIO DE ESTA PROVINCIA. Posted by Tedateo.pe on Tuesday, January 5, 2021

Caso es tomado por Somos Paridad

Diana Párraga, integrante de la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso, indicó a La República que tomaron el caso y que la ministra de la Mujer, Silvia Loli, ya tomó conocimiento y se comunicó con la regidora.

Comunicado

Sobre el proyecto de ley contra el acoso político hacia las mujeres, aseveró que lo único que se necesita es que se agende en el Pleno para su debate y aprobación. “La ley busca sancionar todos los actos que vienen reportándose y proteger a las mujeres. En el año 2020 hemos recogido 29 casos de acoso político”, puntualizó.