Mujeres con Arte empoderan a otras a través de técnicas ancestrales

La crisis originada por la COVID-19 ha generado que miles de personas pierdan sus trabajos. Sin embargo, un buen número de desempleados decidieron reinventarse creando sus propios emprendimientos y generando proyectos para ayudar a quienes no tenían empleo.

Tal es el caso de Rosa Oré, una joven diseñadora escenográfica de 29 años que, a través de su tienda independiente llamada la iWana Maqui Color, puso en marcha el Círculo Empoderador de Mujeres con Arte, con el cual busca empoderar a otras mujeres con técnicas de bordado ayacuchano.

Hace cinco años, Rosa emprendió esta marca como una metáfora de la belleza. “No típica, más bien exótica. (...) “Siempre en mi mente estuvo esa forma de ver la belleza, que es lo mismo que sucede con las mujeres. Nos falta ver un poco más allá y descubrir qué más es bello”, expresa.

Antes de la pandemia, los diferentes productos de la iWana eran exhibidos en ferias grandes, pequeñas, gratuitas o pagadas. Tras la suspensión de diversas actividades económicas como medida de prevención contra el coronavirus, la joven tuvo que reinventar su negocio.

Para ello, en conjunto con la Pastoral de Cultura de la parroquia San José de Nazaret de Valle Alto en Villa María del Triunfo y algunos asentamientos humanos de la zona, logró concretar el sueño que tenía en mente desde hace mucho tiempo atrás: duplicar su arte en otras mujeres y trabajar con ellas.

“Antes veía a mujeres de mi asentamiento que trabajaban en bordado, pero no le tomaban mucho valor. A las 4 de la tarde se juntaban para bordar. Yo me daba cuenta de que hacían cosas bonitas pero no lo valoraban. Había como una necesidad de parte de ellas, ya sea por cultura o por otros motivos. Por eso tenía en mente un proyecto dirigido para mujeres, y más aun para madres solteras que han perdido sus trabajos por la pandemia y se han quedado sin posibilidades de recibir un apoyo económico”, comenta la joven.

Emprender un negocio y un sueño

Sabina Cutiri Tinta es una de las participantes de Mujeres con Arte. Ella se desempeñaba como trabajadora del hogar, pero debido a la pandemia perdió su trabajo. A raíz de ello, tuvo que quedarse en casa con sus hijos sin percibir algún tipo de ingreso económico, por lo que empezó a participar en la olla común de su asentamiento humano. Fue ahí donde recibió la invitación de aprender el arte del bordado, el cual le llamaba mucho la atención.

“Yo nunca había bordado, inclusive no sé tejer, pero la señorita vino al asentamiento para enseñarnos a bordar. Nos reunimos en un parque y nos sentamos con distanciamiento entre todas para aprender. Nos llevamos bien, compartimos y nos ayudamos entre todas. El taller es bien bonito. Mi sueño es tener mi propio negocio de bordado como la señorita Rosa y así poder salir adelante”, expresa con ilusión Sabina.

Por su parte, Rosa describe al Círculo de Mujeres como un ambiente ameno y motivador para quienes participan. “Yo voy alentándolas para que se den cuenta de que son artistas de bordado y que este arte es muy valorado”. Además, busca que ellas comprendan que este trabajo no es gratuito, sino que debe tener un precio justo.

“Nosotros no nos damos cuenta de todo el arte que producimos en el interior del país. Hay mucho por reconectar con nuestros ancestros. Creo que nos falta valorarnos, empoderarnos de todos los conocimientos y saberes de nuestra propia cultura”, explica Rosa.

¿Qué es la iWana Maqui Color?

La iWana Maqui Color ofrece prendas y accesorios de vestir para hombres y mujeres, además de accesorios decorativos para distintos ambientes. Esta marca independientes se caracteriza por sus trabajos hechos a mano, los cuales están inspirados en colores, texturas, formas e imágenes peruanas.