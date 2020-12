Tacna: piden ayuda para operación de adulto mayor que dormía en las calles

Tacna. Gracias a personas de buen corazón, el colombiano Enrique Espinoza (72) dejó de vivir en la calle y tiene por fin un hogar desde hace tres meses. Antes dormía en la avenida Bolognesi, frente a la Catedral o donde cayera la noche y a veces era amenazado por dormir en las bancas. Ahora necesita apoyo para pasar por un tratamiento médico que le ayude a tener una mejor calidad de vida.

Milagros Tello, una de las personas que ayuda a don Enrique, relató que él fue recogido de la avenida Bolognesi con signos de dolor, y varios días sin comer. Entre varias voluntarias, lograron conseguirle ropa, una habitación y su atención médica. A él se le diagnosticó hiperplasia prostática, enfermedad que le impide orinar y lo obliga a usar una sonda.

El grupo de amigas solicitó ayuda al Gobierno Regional de Tacna para lograr que el Seguro Integral de Salud (SIS) afilié a don Enrique y pidieron también que la Beneficencia Pública consiga un albergue para él. “Después de un mes, ninguno de los trámites obtuvo respuesta positiva. Nos dijeron que no, porque él carece de un certificado de antecedentes. Y eso es falso, porque ese trámite se puede hacer en línea”, declaró Tello.

La operación que necesita el adulto mayor tiene un costo de 3.000 soles. La asociación de exalumnas del colegio Santa Ana y otros voluntarios asumen los gastos de alimentación y hospedaje del anciano, pero consideran que el SIS puede cubrir la intervención quirúrgica. “Me enfermé de la próstata. No podía comer, solo tomaba líquido, casi no podía caminar, creo que me estaba muriendo.”, contó don Enrique.

Él quiere curarse y volver a trabajar como reciclador, oficio que cumplía antes de enfermar. Sueña con tener un triciclo para recoger objetos de segundo uso y poder sostenerse por sí mismo. Se siente joven y considera que aún puede ser una persona independiente. Quienes deseen ayudar pueden llamar al 987523671 y consultar por su caso.