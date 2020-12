Arequipa: Municipio provincial de Islay se niega a cerrar playas

Arequipa. La Municipalidad Provincial de Islay mantiene su postura de no cerrar las playas a pesar de las recomendaciones de especialistas, por el riesgo de ser un eventual foco de contagio de COVID-19. En la última sesión de concejo, los regidores solo aprobaron una ordenanza que establece lineamientos sanitarios en las playas, aunque la decisión no fue unánime.

El alcalde de Islay, Edgar Rivera, indicó que ellos no pueden hacer ningún cierre mientras no haya una orden del gobierno central, aunque otras provincias costeras como Caravelí y Camaná, sí practican cierres parciales, fines de semana y fiestas de fin de año. Para Rivera, la responsabilidad es de cada persona. En la sesión, Rivera también añadió que demandaría a la Policía por omisión de funciones, en caso no envíe salvavidas. Como se recuerda, el jefe policial de Arequipa, general PNP Víctor Zanabria, indicó que el personal no entrenó con normalidad y enviarlos a la costa, serían exponerlo al peligro.