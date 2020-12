Exdocente loretana obtiene reconocimiento por cuento navideño

Mercedes Chía, una exdocente de 76 años, natural de Loreto y actual miembro del Centro del Adulto Mayor (CAM) en Iquitos, logró un importante reconocimiento a través de un escrito que presentó en el concurso ‘Un cuento de amor por Navidad’.

Su cuento titulado Dora y el jaguar fue uno de los 19 seleccionados entre los 120 presentados. De esta manera, será editado y distribuido digitalmente en todos los CAM a nivel nacional, con miras a su presentación al público en general.

La historia trata de una tortuga misionera llamada Dora, quien evangeliza a los animales y los motiva al cuidado de la naturaleza. En tanto, el antagonista es el jaguar, un felino enojado con los seres humanos por destruir el bosque.

Dora fue capturada por unos cazadores, pero con ayuda del jaguar, logró su libertad en la víspera de las fiestas navideñas.

Se trata de una historia que destaca la belleza de la selva peruana y el amor al prójimo, además de la unión familiar y preservación del medio ambiente.

Inspiración

De acuerdo a Mercedes, obtuvo la inspiración de una amistad forjada con dos religiosas mexicanas, quienes llegaron a Loreto en misión y ella tuvo la oportunidad de albergarlas en su casa. Al final, le entregaron una tortura y un jaguar, personajes del cuento, que hoy conserva uno de sus nietos.

“Las tortugas son los animales más sabios de la naturaleza por su longevidad. Antes de escribir, investigué un poco sobre los animales que forman parte de mi cuento. Esta obra está dedicada a mi familia, que siempre me apoya; a mi esposo, que ya no se encuentra junto a mí, pero que en vida siempre me impulsó”, contó.