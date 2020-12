Los Olivos: delincuentes ingresan a vivienda y roban más de S/ 5.000

Tres delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron más de S/ 5.000 en efectivo, así como varios equipos electrónicos. El hecho ocurrió el último lunes 14 de diciembre en un inmueble ubicado en el distrito de Los Olivos.

Según contó la agraviada, los sujetos aprovecharon que la mujer no se encontraba en su domicilio desde hace dos días. Tal como se ve en las cámaras de seguridad, dos personas rompieron la chapa de la puerta principal, entran al inmueble, mientras que un cómplice se queda afuera haciendo de campana.

El atraco dura 9 minutos, tiempo en el que revisaron cajones y habitaciones. Tras lograr su cometido, los malhechores salieron de la vivienda y dejaron la puerta junta. En total, se llevaron dinero en efectivo, una laptop y algunos artefactos.

La mujer afectada, quien prefirió mantener su identidad en reserva, denunció el desinterés por parte de la Policía. Aseguró que hasta el momento no han solicitado los videos de las cámaras de vigilancia, pese a que en las imágenes se lograr captar el rostro de los delincuentes.

“Mis vecinos han apuntado la placa, pero cuando lo he llevado a la Policía, me han dicho que está clonada. Las cámaras de seguridad no me las han pedido ni han venido a realizar las diligencias correspondientes. Cómo veo desinterés tampoco me he acercado a entregar las imágenes”, señaló la afectada en diálogo con ATV Noticias.

En ese sentido, hace un llamado a las autoridades y pide que atiendan su caso. Asimismo, ante la ola de constantes asaltos, solicita mayor seguridad en el distrito.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 15 de diciembre del 2020