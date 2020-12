Aumentan casos de COVID-19 en 9 regiones y 20 distritos de Lima

Las aglomeraciones en zonas comerciales y espacios públicos, así como la salida de más niños a la calle y el relajo de las medidas de seguridad, podrían acelerar la llegada de una segunda ola de Covid-19. Los números ya reflejan esta amenaza.

Precisamente, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, advirtió que en la última semana se ha vuelto a registrar un incremento del porcentaje de los casos positivos de coronavirus en las pruebas moleculares realizadas en el país y señaló que hay un aumento de la positividad en 9 regiones y en 20 distritos de Lima.

Según el Mapa del Calor de EsSalud, las regiones que subieron esta semana son Apurímac, Piura, Junín, Ica, Cusco, Ayacucho, Tacna, Lima y Arequipa.

Mientras que en la capital han experimentado un aumento los distritos de San Bartolo, Santa Anita, Lurín, Ancón, Pachacámac, La Victoria, Carabayllo, Barranco, Puente Piedra, Ate y Santiago de Surco.

También La Molina, San Juan de Miraflores, San Isidro, San Borja, San Miguel, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar y Miraflores registraron un incremento en los contagios.

Y todo esto se da cuando el número de pruebas moleculares que se usan se ha reducido en comparación con otros meses de la pandemia. Así lo indica el director de Matlab, Marco Loret de Mola, quien advirtió que el último miércoles solo se aplicaron 5.070 pruebas moleculares. “No es lógico que baje la cantidad de pruebas”, dijo.

Ley de pruebas rápidas

En tanto, la Comisión de Salud del Congreso aprobó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la producción de pruebas moleculares rápidas para pacientes Covid-19.

Según la iniciativa, las pruebas moleculares rápidas son de necesidad en estos momentos debido a la reactivación económica.

En referencia a la norma, el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, precisó que no todas las pruebas moleculares antigénicas o serológicas son válidas, pues depende de los niveles de sensibilidad y especificidad, por lo que es necesario que la norma precise los niveles apropiados y sobre todo detalle un presupuesto.

“Si no se designa presupuesto solo será una ley declarativa. Cualquier ley que no lleve presupuesto es una declaración de voluntad, pero no resuelve la necesidad del país”.

Tarazona lamentó que el sector no esté utilizando las suficientes pruebas moleculares para cercar al virus. “Lo que está haciendo son pruebas a los pacientes enfermos, pero no se está haciendo rastreo de contacto y eso va a permitir que la epidemia se mantenga”.

Ante el aumento de la positividad, la jefa de EsSalud pidió responsabilidad. “Evitemos los espacios cerrados, los lugares con poca circulación de aire, todos podemos prepararnos para las fiestas protegiendo a nuestras familias”.

La clave

El científico en computación Ragi Burhum publicó un mapa interactivo en Open Covid Perú que enseña los casos positivos agrupados por semana. Loreto, Madre de Dios, Ica, Junín y Puno muestran subidas.

