Gobiernos regionales y municipios del país no la tendrán fácil el próximo año. Sus presupuestos serán estrechos para obras (ver infografía) .

Una proyección del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el caso de los municipios de la provincia de Arequipa, estima una reducción del 60% de las asignaciones que provienen del canon, sobrecanon, regalías y rentas de aduanas. Estos recursos los transfiere el MEF. Dependen de la producción minera en el país golpeada por la pandemia.

Analicemos algunos casos. La municipalidad provincial de Arequipa, habitualmente tiene tres fuentes de financiamiento. La primera proviene de la recaudación de impuestos. Son ingresos propios que ascienden en promedio anual a S/ 90 millones y, por lo general, financian la planilla y gasto operativo. La comuna financia su presupuesto de obras con las utilidades de Caja Arequipa. Siendo único accionista, la provincial de Arequipa ha recibido hasta S/ 70 millones de dividendos de esta organización. El próximo año esa asignación será ínfima, no sobrepasará los S/ 6 millones. Como todas las instituciones financieras del país la Caja sufrió el rigor de la crisis económica. Este año, la municipalidad se privó de recibir los dividendos de 2019. Ascendían a S/ 138 millones. Antes de que estalle la pandemia, la junta de accionista acordó dar a la comuna la mitad de la tajada. Con el desastre económico en ciernes la microfinanciera capitalizó el 75% de ese monto 25% quedó pendiente como una reserva especial a sugerencia de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). El alcalde de Arequipa Omar Candia Aguilar confía que ese 25% sea revertido a la municipalidad. Eso dependerá de la SBS.

El tercer ingreso de la municipalidad proviene de canon, sobrecanon, regalías. Este año la cifra no superará los dos millones, 50% menos de lo captado en 2019, 70% menos en 2018. ¿Con menos de diez millones se puede hacer alguna obra importante? Esta comuna pretende desarrollar el intercambio vial de Kennedy para agilizar el transporte urbano en tres distritos claves de la ciudad pero cuesta S/ 55 millones.

La situación del municipio de Yanahuara es complicada, advierte su alcalde Anghelo Huerta. Según el MEF le transferirán menos de 700 mil soles. “Con esa cantidad no haré ni cuatro cuadras de veredas”, dice Huerta. Sin embargo, eso no es lo más grave, están en riesgo algunos servicios. Esencialmente limpieza pública y serenazgo. La ecuación no cuadra en Yanahuara, de ingresos propios recaudan nueve millones de soles. Por la pandemia, los ciudadanos no estuvieron pagando sus impuestos. Estiman que para el próximo año habrá un hueco de tres millones que obligará a recortar personal en limpieza pública y seguridad ciudadana. Huerta ha pedido audiencias con el presidente Francisco Sagasti para explicar la situación de su comuna. De igual forma, con 26 alcaldes arequipeños han elevado un memorial al gobierno pidiendo asignaciones excepcionales. Si no hay solución, el burgomaestre estima que en Arequipa podrían desatarse protestas sociales. Candia cree que el camino es otro. Buscar el apoyo de la inversión privada mediante obras por impuestos o asociaciones público privadas. Se espera que la sangre no llegue al río.