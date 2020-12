Tacna: municipalidad prohíbe ferias en calles y establece zonas para el comercio

Tacna. El alcalde de la provincia de Tacna, Julio Medina Castro, anunció que adecuará el complejo deportivo de la junta vecinal Para Grande y el Estadio Paillardelle para albergar a alrededor de 1.200 comerciantes por temporada navideña.

La comuna no cobrará ningún tipo de tributo o alquiler. De ese modo, intenta impedir las ferias ambulantes en las calles del Cercado de Tacna. Medina dijo comprender la necesidad de trabajo de los comerciantes, pero su función es prevenir las aglomeraciones.

Otras propuestas similares de la comuna no han tenido éxito. Hace meses el municipio reubicó a cerca de 300 comerciantes ambulantes en el Estadio Paillardelle. No obstante, la feria no habría recibido público y poco a poco los vendedores fueron retirándose.

En el Paillardelle queda solo un grupo de vendedores de artesanías y ropa, quienes piden a los compradores visitarlos y conocer los productos hechos a mano que ofrecen, entre peluches, joyería, decoraciones y prendas.

Otros que intentan promover el consumo local son los funcionarios del Gobierno Regional de Tacna. Desde el viernes, llevan a cabo la feria itinerante “Cómprale a Tacna” en el recinto La Agronómica. Mañana será el último día de atención de más de 100 expositores.

