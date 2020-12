Puno: en Laconi exigen cambio de directora de colegio por presuntas irregularidades

Puno. Laconi es un centro poblado del distrito de Platería, cuya población se dedica a la agricultura y ganadería. Actualmente, los comuneros no tienen mayor exigencia que el cambio de Delia Iturry Castro, directora de la Institución Educativa Primaria 70088.

La zona ofrece espectaculares paisajes, por su cercanía al lago Titicaca. Este panorama contrasta con la tenaz oposición a Iturry Castro, quien está enfrentada con profesores, padres de familia y autoridades comunales.

“Si no la cambian, el año que viene cerramos el colegio y nadie ingresa, incluida la directora y nos llevamos a nuestros hijos. Hubo pérdida de equipos y no se tomó medidas”, advirtió Samuel Manzano, padre de familia.

El clima de tensión que data de años explotó hace tres semanas. Las dos únicas profesoras acudieron al colegio previo acuerdo con los padres de familia para entregarles fichas educativas porque la señal de internet es pésima y a través del WhatsApp los niños no aprenden como debería de ser. En todo el colegio solo hay once alumnos.

Cada maestra llegó a la escuela con un alumno al colegio. Según los padres de familia, la directora Delia Iturry no les permitió el ingreso a las aulas y los niños tuvieron que recibir orientación educativa en el patio bajo el sol. Las docentes no pueden ingresar a las aulas porque la dirección no les da las llaves.

En Laconi, acusan a la directora de adoptar medidas unilaterales. De acuerdo con Samuel Manzano, la comunidad educativa está vetada de participar en las determinaciones que atañen al colegio. La única persona cercana a la directora en sus funciones es su hija, quien acude al colegio a prestarle ayuda en sus quehaceres institucionales. Los profesores y alumnos advirtieron intromisión.

“Yo me retiro si la señora lo dispone. Es la directora, si usted lo fuera, yo me voy. Yo no me voy a retirar si la señora (…) me dice”, le respondió la hija de la directora a las profesoras y padres de familia, según video al que tuvo acceso La República.

Este medio buscó la versión de Delia Iturry Castro. En un primer momento, aceptó dar su versión, pero después no respondió la llamada.

El jefe de personal de la Unidad de Gestión Educativa de Puno, Nazario Aquino Mamani, dijo que sí tienen conocimiento del caso y evaluarán una medida previa evaluación. Dijo que hay un proceso administrativo.

Por su parte, el director de la UGEL, David Cornejo, sostuvo que buscarán una salida al caso. Dijo estar dispuesto a aceptar reunirse con los padres de familia. Mientras tanto, la comunidad informó que el reclamo de los padres de familia no es atendido y, por el contrario, denunciaron la inacción de las autoridades competentes. Prevén movilizarse los siguientes días.

El especialista en pedagogía y docente universitario, Jorge Nilo, dijo que las autoridades no pueden desestimar el pésimo clima laboral que existe porque la esencia de la educación es que se prime la armonía en todos los niveles educativos.

