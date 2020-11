VMT: estafan a mujeres con recojo de tarjeta de crédito y les roban S/ 7.000

Dos mujeres fueron estafadas bajo la modalidad del recojo de tarjeta de crédito por falsos mensajeros de la agencia bancaria. La primera víctima fue identificada como Marianelly Cornejo, quien pidió una tarjeta a mediados del mes de junio.

“Le estamos ofreciendo un nuevo contrato con una membresía que usted no va a pagar, eso me dijeron. Yo accedí al nuevo contrato y me mencionaron que vendría una persona a recoger y tenía que entregar la tarjeta en un sobre manila cerrado”, señaló en Canal N.

El courier llegaría a su domicilio en Villa María del Triunfo y se llevaría este objeto. Días después, ella llamó al banco BBVA y se dio con la sorpresa e que retiraron 3.000 soles de su cuenta.

Este caso se replicó en Carla Pazuni, quien también solicitó una tarjeta en el mes de setiembre. Días después, la anuló. Bajo el mismo procedimiento del recojo en domicilio, los delincuentes le robaron más de 4.000 soles de su cuenta bancaria.

“Yo decidí anular y entregué el sobre. A cambio, me dieron un documento falso de anulación. Al día siguiente, recibo un mensaje de texto con dos retiros: uno de 1.780 soles y el otro de 3.000″, contó Pazuni. “Ambos retiros eran del 11 y 12 de setiembre”, agregó.

El Banco Continental comunicó que ellos no realizan comunicaciones para coordinar el recojo de tarjeta en sus viviendas. En caso de devolución, solo se hace presencialmente en el banco.

“El único lugar para realizar la devolución de una tarjeta es en el propio banco. La propuesta telefónica de entregar la tarjeta a un tercero a cambio de mejoras en los beneficios o condiciones es una señal de alerta. No existe ningún servicio que se dedique a esa función y el cliente debe comunicarse con el banco si recibe una llamada en ese sentido”, se lee.

Asimismo, ratificó que el banco nunca solicita información confidencial a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos. Las afectadas esperan que el BBVA solucione este problema, ya que van pasando los meses y la cuota aumenta.