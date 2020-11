Cajamarca: Defensoría pide oportuna atención de casos de violencia a menores

La Defensoría del Pueblo en Cajamarca advirtió que la Policía Nacional, el Juzgado de Familia y el Centro de Emergencia Mujer de esta localidad no identificaron la grave situación de desprotección familiar en que se habría encontrado un niño de año y cuatro meses de edad, a quien sus propios progenitores le habrían quitado la vida el último 7 de noviembre.

La institución constató que ambos padres del niño estaban involucrados en seis denuncias policiales previas relacionadas a hechos de violencia, en algunas de las cuales la denunciante fue la madre del niño, mientras que en otras ambos fueron intervenidos por agresiones mutuas.

Tres de las seis denuncias se registraron en el año 2020. En una de ellas, asentada el 6 de junio, efectivos policiales de la Comisaría PNP San José “B” tomaron la manifestación de una persona que fue testigo de los actos de violencia en agravio del niño y de su madre.

Sobre esta denuncia, se verificó que el personal policial de la Comisaría PNP San José “B” solo comunicó el hecho a la Fiscalía Penal de turno y remitió los actuados al Juzgado de Familia para la emisión de medidas de protección.

Sin embargo, no comunicó la denuncia al CEM, ni a la Fiscalía de Familia y tampoco a la Unidad de Protección Especial (UPE), pese a que se evidenciaba que el hijo de ambos involucrados se encontraba en presunta desprotección familiar.

En tanto, el Segundo Juzgado de Familia, luego de recibir la denuncia antes indicada, emitió, el 11 de junio del presente año, medidas de protección a favor de la madre del niño.

No obstante, no tomó en cuenta que en la denuncia también se hacía referencia a que el niño habría sido víctima de violencia por parte de su padre y que sobre estos hechos no existía denuncia alguna de la madre, por lo que no se dictaron medidas de protección oportunas y adecuadas para el menor.

Por otra parte, se constató que las medidas de protección emitidas fueron notificadas el 17 de junio del 2020 a la casilla electrónica de la coordinación del CEM en la Comisaría de Cajamarca; sin embargo, la entidad no registra atención alguna respecto a esta comunicación.

Para la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, todas las deficiencias advertidas en la atención del presente caso evidencian la invisibilización de niñas, niños y adolescentes como víctimas directas o indirectas de la violencia.

Por ello, la institución demandó tener en cuenta el principio del interés superior del niño y el enfoque generacional establecidos en la Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar, pues solo así se protegerá de manera efectiva a las niñas, niños y adolescentes.