Ministerio Público: evaluación confirma lesiones en Luis Araujo Enríquez

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que Luis Araujo Enríquez presenta lesiones . Así lo informó el Ministerio Público al señalar que continuará con las investigaciones fiscales para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la desaparición y agresión del joven durante la segunda marcha nacional.

La fiscal adjunta provincial Mirela Coronel Molero explicó que el médico legista ha certificado la presencia de daños físicos luego de practicarle exámenes que se le aplican de acuerdo a ley.

Agregó que su despacho recoge información sobre los lugares donde se habrían suscitado los hechos, y ha solicitado cámaras de video de la zona, así como entrevista a testigos que estuvieron con Araujo Enríquez durante la marcha.

“Estamos realizado una inspección fiscal en los lugares referidos por el joven”, comentó a través de un video en la cuenta de Twitter.

La magistrada también se refirió a la reunión que sostuvo con los altos comisionados de la ONU para informarles sobre las acciones legales que desarrollan en el caso Araujo Enríquez.

Narra el secuestro

Según cuenta Luis Araujo Enríquez, quien desapareció desde la segunda marcha nacional, cuatro sujetos lo agarraron y lo obligaron a subir a un auto. Así comenzaba, para el joven deportista de 24 años, uno de los episodios más duros de su vida. Se convirtió en un desaparecido más.

“Eran cuatro sujetos a pie y otros dos estaban en el auto donde me subieron. Yo les dije que me lleven a una comisaría, pero no me hicieron caso y me llevaron a una casa. Era un lugar cerrado. Me dieron de bofetadas como queriendo demostrar autoridad”, recuerda en diálogo con La República.

“La memoria no cicatriza jamás. Estuve tres días en una casa donde había otra persona, sin alimentos, sin agua. Tenía los ojos vendados. En un momento, me pareció escuchar por la radio a mi mamá pidiendo apoyo para buscarme, pero me humillaron y me encañonaron”, agrega.

Luis fue liberado el último martes en el hospital Dos de Mayo, donde una persona le prestó su celular y se comunicó con su mamá.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 20 de noviembre del 2020