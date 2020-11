Breña: buscan a mascota que dejaron escapar en veterinaria

Una familia busca desconsolada a su mascota ‘Manchitas’, extraviada en la puerta de una veterinaria en Breña el último miércoles 18 de noviembre. El hecho ocurrió en el jirón Recuay 176, en el Cercado de Lima.

Según comentó la dueña del can, personal del centro veterinario lo extravió mientras lo trasladaba para ser atendido.

“El señor de la movilidad primero me dijo que él lo hizo entrar a la veterinaria y se le escapó, luego me han dicho que se lo entregó al doctor y en ese momento se escapó de la veterinaria. No tienen una versión definida. Lo único es que se les escapó y la veterinaria estaba con la puerta abierta”, denunció Gaby Oblitas a La República.

La última vez que fue visto caminaba por el cruce de la avenida Wilson y 28 de julio. Es un perro mestizo, cruce de poodle mediano, tiene 1 año y 4 meses, es de pelaje abultado y rizado, de color gris, con algunas zonas negras. Es cariñoso y tiene tendencia a ladrar, pero es muy amistoso.

Por su parte, la veterinaria No te olvides de mí admitió que la mascota se extravió tras un descuido de un trabajador. No obstante, aseguraron que vienen laborando para ayudar a encontrarla.

“La correa aparentemente no estaba bien colocada y al momento de abrir la puerta del vehículo el perrito se escapó. Aunque intentamos seguirla escapó, sin embargo, nosotros nos estamos haciendo cargo de ello. Venimos difundiendo carteles de búsqueda y ofrecemos recompensa”, mencionó una representante de la clínica.

Para cualquier información comunicarse al número 939 138 056 de Gaby Oblitas, o al 959 004 162 del centro veterinario, el cual ofrece una recompensa para quien ayude a dar con el paradero del can.

