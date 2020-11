Pronabec: padres de familia protestan por falta de sistema para inscribir a estudiantes

Este jueves 18 de noviembre un grupo de padres de familia protestaron en el frontis del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, ya que el sistema para inscribir a sus hijos en el Programa Beca 18 no se encuentra activo.

A través de un informe de RPP Noticias, se informó que Pronabec exige a los padres de familia como requisito el registro de sus hijos al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

En ese sentido, Alicia Álvarez, explicó que en estos momentos el aplicativo se encuentra bloqueado y las municipalidades no pueden subir a la web la información de las visitas realizadas en sus viviendas para certificar la pobreza y pobreza extrema.

“La mayoría de municipalidades no están trabajando y no permiten acceder a esto. Algunas municipalidades sí trabajan, tiene la información, pero nos dicen ‘señora qué hacemos con la información si el SISFOH y sus aplicativos están bloqueados’, el Midis no está trabajando”, dijo al medio de comunicación.

La madre de familia instó al Pronabec ampliar la fecha de cierre de inscripción para los postulantes que vence el próximo 7 de diciembre para postular al programa en mención.

“Que nos dé una prórroga sabiendo que el Midis no está laborando como siempre por el estado de emergencia en el que nos encontramos. El Pronabec pertenece al Ministerio de Educación, no sé por qué no hace algo por nosotros y conversa con el Midis sobre este tema”, añadió.

Dos requisitos necesarios para la inscripción en el programa Beca 18 son ocupar los primeros puestos en quinto de secundaria y certificar la pobreza y pobreza extrema a través del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

Requisitos para acceder a el Programa Beca 18