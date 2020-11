Martos sobre Perú vs. Argentina: “No va a ser factible (jugar con público)”

El partido programado para el 17 de noviembre entre las selecciones de Perú y Argentina no será con público. Así lo confirmó el jefe del Consejo de Ministros, Walter Martos. Según detalló, la solicitud de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) fue denegada a fin de evitar el incremento de contagios del nuevo coronavirus.

“Toda actividad que congrega a muchísima gente puede ser detonante para un contagio masivo, (como) los eventos deportivos de fútbol. Por ejemplo, la Federación Peruana había pedido tener un aforo de unas 5.000 personas para el siguiente partido del Perú. Lo hemos sometido a Consejo de Ministros, y desde los diferentes enfoques, no va a ser factible (jugar con público) porque tenemos que cuidar toda actividad masiva que puede ser un gatillo para un nivel de contagio mayor”, señaló el presidente de la PCM en conferencia de prensa.

Este anuncio se da luego de que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se mostrara en contra de que el partido Perú vs. Argentina, por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022, se dispute con público.

“He opinado en contra de un fenómeno de este tipo, no estamos de acuerdo y creo que probablemente nuestra opinión puede no ser del gusto de la mayoría, yo lo entiendo. Todos quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente ese tipo de actividades”, indicó la titular del Minsa al programa Agenda Política.

Cabe mencionar, que hasta el 4 de noviembre, Perú registró un total de 911.787 casos positivos y a 34.671 muertes por coronavirus, según la Sala Situacional del Ministerio de Salud.

