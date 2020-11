Dejan en libertad a sujeto que le rompió la cabeza a policía durante desalojo

El Suboficial de Tercera de la PNP, Alexis Zapata Zambrano, mostró su indignación luego de que fuera puesto en libertad el sujeto que le rompió la cabeza tras propinarle un fuerte golpe. El ataque había ocurrido el último 29 de octubre mientras cumplía su función durante un desalojo en el distrito de Supe en Barranca.

Zapata fue comisionado para brindar resguardo al personal del Ministerio de Cultura durante el desalojo de un terreno. “Yo visualizo que intentan agredir al personal, entonces yo reacciono para intervenir a una persona y en eso siento un golpe en la cabeza que me dejó inconsciente por 15 minutos”, cuenta el efectivo miembro del Escuadrón de Emergencia.

De acuerdo con las imágenes, un sujeto agarra un palo, de aproximadamente dos metros de largo, y le propina un golpe provocando que el policía caiga al suelo, siendo auxiliado de inmediato por sus compañeros.

A consecuencia de ello -según relata el Suboficial- tuvieron que colocarle seis puntos. Además quedó con secuelas como mareos, náuseas, dolores en la vista, entre otros malestares. Por su parte, el agresor identificado como Helias Danilo Cavero Azabache fue detenido en flagrancia, no obstante, un juez del primer despacho de decisión temprana de Barranca determinó su libertad tras considerar que fueron ‘lesiones leves’.

“El domingo el juez le dio libertad, declaró infundado el pedido de prisión preventiva porque dijo que eran lesiones leves, pero yo no sé las secuelas que me pueda generar a futuro. Él agredió también a un compañero mío, le lesionó el hombro, en todo momento estuvo en una actitud violenta. Es algo indignante. ¿Esperan que sea un resultado mortal? Si yo hubiera hecho lo mismo ya hubiera estado procesado”, refiere el Suboficial Zapata.

De acuerdo con el agraviado, el juez determinó la reparación civil por una suma S/ 2.000 fraccionada en cuotas. “Eso es lo que me cuesta solo la tomografía y el oftalmólogo, el resto lo estoy cubriendo yo, pero no lo hago por el dinero, sino por la sanción ejemplar que debería haber. ¿Cualquiera puede agredir a un efectivo policial y no pasa nada?”.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 4 de noviembre del 2020