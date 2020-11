Denuncian agresiones contra el sindicato de trabajadores de limpieza de Lima en huelga

Isabel Cortez, secretaria de la Mujer en SITOBUR y candidata al congreso por el partido Juntos por el Perú, denunció, mediante su cuenta de Twitter, que miembros de la PNP agredieron a los trabajadores de limpieza pública cuando se encontraban protestando frente al Congreso de la República.

Según las imágenes difundidas en redes sociales por Cortez, los agentes utilizaron un camión cargado de agua para repeler al pequeño grupo de protestantes.

“Así nos trata la Policía Nacional del Perú, a empujones, como si fuéramos cualquier cosa, como si no fuéramos peruanos trabajadores luchando por un trabajo digno. Solo eso hacemos. Pero no nos harán retroceder por más agua, golpes o bombas que nos metan, porque sin luchas no hay victorias”, se lee en la publicación.

Asimismo, recalcó que los trabajadores de limpieza se encuentran en protesta exigiendo la nulidad del Decreto de Urgencia que regula las negociaciones colectivas en el sector público, el cual ellos consideran antilaboralista.

“Los trabajadores estamos en protesta pacífica frente al Congreso exigiendo la derogatoria de DU antilaborales y la Policía responde con represión echándonos agua sucia. ¡Basta de abuso! Somos ciudadanos, no delincuentes. Exigimos respeto y que nos escuchen”, escribió.

Cabe resaltar que la obrera de limpieza pública de SITOBUR aseguró que el alcalde de Lima cumple “a medias” lo que el Poder Judicial ordenó en 2018, cuando ella y sus compañeras ganaron la demanda contra la Municipalidad de Lima para que las contraten en planilla.

Sin embargo, el Municipio ya comunicó que los barrenderos, que no serán contratados porque no se benefician de la demanda ganada en 2018, seguirán trabajando para la comuna limeña porque hay un contrato vigente con Innova Ambiental.

