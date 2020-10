No se ponen de acuerdo sobre segunda ola en Puno

Las autoridades de la Dirección Regional de Salud y EsSalud, no se ponen de acuerdo, respecto a lo que pasará en el altiplano con relación a la pandemia. Cada sector difiere de su posición en relación a la segunda ola.

El director regional de Salud de Puno, Walter Oporto, descartó de plano una segunda cola de coronavirus. Alegó que la cifras en Puno, son favorables porque la mayoría contrajo el virus. Dejó entrever que existiría inmunidad de rebaño. Sin embargo, cada vez hay más contagiados. A la fecha hay 32 mil 402 positivos en las trece provincias.

Por su parte, Hans Díaz García, jefe de división inteligencia sanitaria de EsSalud, dijo que en Puno aún no hay inmunidad comunitaria porque los contagios no superan el 40 % de la población. Díaz, dijo que sí va haber un rebrote pero no en la magnitud de junio, julio y agosto.