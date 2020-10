Defensoría alerta que situación de personas con discapacidad se agravó durante la pandemia

La llegada de la pandemia del nuevo coronavirus a territorio peruano afectó a muchas poblaciones vulnerables. Las personas con discapacidad fueron una de ellas; ya que, según la Defensoría del Pueblo, esta situación de discriminación solo se acrecentó.

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora cada 10 de octubre, la entidad puso en la palestra los motivos por los que este sector es uno de los más perjudicados.

Según informó, el panorama actual fue “provocado por un limitado acceso a servicios que garanticen el ejercicio de derechos, así como por los prejuicios, estereotipos y una precaria institucionalidad pública en materia de discapacidad”.

Añadió que, en lo que va de la pandemia, la atención brindada desde las instituciones públicas y privadas no se ha adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad.

Por otra parte, el acceso a la información y a la comunicación fue limitada e impactó en el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, las personas con discapacidad se vieron afectadas por la falta de datos relacionados a los cuidados para prevenir contagios de coronavirus o al no ser consideradas para los bonos.

Además, las clases virtuales brindadas por el Ministerio de Educación (Minedu) no lograron asegurar la disponibilidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Esto no solo se observó en la educación básica, sino que también en la universitaria: En un muestreo cualitativo aplicado a 207 personas se halló que 88% de los encuestados no fueron beneficiados con la subvención del servicio de internet, dispositivos informáticos o electrónicos (universidades públicas); 63% de los encuestados no tuvieron facilidades en la conectividad virtual (universidades privadas); y el 89% de estudiantes con discapacidad auditiva encuestados manifestó que no se implementó la interpretación del lenguaje de señas.

Por último, la Defensoría alertó que la aprobación de la política nacional multisectorial de Salud al 2030 ‘Perú, país saludable’ no ha sido elaborado con un enfoque para personas con discapacidad.

