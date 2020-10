Cajamarca: municipios no presentaron plan de prevención de riesgos de incendios forestales

Cajamarca. En el contexto de los 33 incendios forestales registrados en la última quincena de octubre en lo que va del año, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS), dependencia del Serfor, indicó que ningún municipio presentó su plan de prevención de riesgos frente a estos siniestros.

La titular del ATFFS, Levin Rojas, señaló que ninguna de las 13 comunas provinciales y 127 distritales de la región cajamarquina alcanzó el mencionado documento que tenía como fecha límite el mes de agosto. Un hecho importante sobre todo si se considera que setiembre, octubre y noviembre son los meses más convulsionados.

“A inicios de este año se les alcanzó toda la información y hubo la predisposición para apoyarlos, pero ninguna municipalidad lo hizo. A excepción del Gobierno regional que cumplió, aunque no muy bien”, enfatizó Rojas Meléndez.

Además, consideró como punto crítico el involucramiento y capacidad de respuesta ante las emergencias de las autoridades ediles, luego de que se hayan identificados los focos de calor a través del satélite; ya que estos pueden tratarse o no de siniestros en desarrollo.

“Las autoridades locales aún no han implementado su plan de prevención de riegos de incendios forestales. Lo implementan de manera general, pero no para los incendios y, al momento atender, no tienen presupuesto. (Estos) consisten en tres etapas: sensibilización, preparación y respuesta”, sostuvo.

