Perú vs. Brasil: Policía desplegará más de 14.000 efectivos para hacer respetar normas sanitarias

La Policía Nacional (PNP) desplegará más de 14.000 efectivos durante la transmisión del partido entre Perú vs. Brasil por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Según informó el general Jorge Luis Cayas, jefe de la región Policial Lima, los agentes acudirán a los locales, restaurantes y viviendas para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El funcionario agregó que las personas que se aglomeren serán intervenidas, sancionadas y conducidas a la comisaría de su jurisdicción. La multa por violar las normas de distanciamiento durante el estado de emergencia para reducir el riesgo de contagio de la COVID-19 asciende a S/ 258 soles.

“Para este evento deportivo la Policía Nacional ha desplegado el Plan de Operaciones Emergencia Nacional COVID-19 que permite ingresar a estos restaurantes, verificar el aforo y que no tengan mucho tiempo las personas compartiendo en el lugar, porque el tiempo de permanencia en un lugar es un foco de contagio. En este marco, queremos evitar los focos de contagio, los conglomerados de público”, subrayó Cayas en declaraciones a la prensa.

Instó a la ciudadanía a no acudir a los exteriores del estadio Nacional, así como de participar de reuniones sociales. Esto debido a que son consideradas como un foco contagio del nuevo coronavirus.

“Recuerden que no podemos ir a plazas públicas, al estadio o inmediaciones del estadio. No podemos hacer uso de juego artificiales. Esto está en contra de la norma Minsa y Conmebol. No podemos hacer reuniones en la casa y tampoco asistir a lugares públicos que ofrecen pantallas gigantes, porque esas dos horas se convierten en un foco infeccioso”, señaló en conferencia de prensa.

