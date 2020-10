HugoX ChugoX: análisis de su sentencia por difamación y qué le espera en el Poder Judicial

Hugo Xavier Pillco Rivero, conocido como HugoX ChugoX por su canal de YouTube, alcanzó notoriedad por sus videos sobre cultura e historia del Perú. Sin embargo, durante los últimos meses ha pasado por tensos momentos, pues el político peruano Raúl Diez Canseco Terry lo querelló por el delito de difamación y fue sentenciado a un año de prisión suspendida.

Como se recuerda, el ingeniero acusó al exministro de supuestamente recibir una coima por parte de Lan (llamada ahora Latam) para eliminar de la competencia a Aerocontinente. Ante la denuncia, el youtuber retiró el video y explicó que se había basado en diferentes artículos periodísticos, pero no presentó más pruebas.

Sentencia por el delito de difamación

El 1 de octubre HugoX ChugoX informó que el Noveno Juzgado Penal para Reos Libres de Lima dictó un año de prisión suspendida en su contra por el delito de difamación en agravio del exvicepresidente. Además, el comunicador está obligado a no cambiar de domicilio sin pedir permiso al juzgado, firmar el control biométrico y pagar el monto de 10.000 soles por concepto de reparación civil a favor de Raúl Diez Canseco.

Según el artículo 132 del Código Penal, se configura el delito de difamación cuando ante varias personas se atribuye a una, un hecho, una cualidad o una conducta que puede perjudicar su honor o reputación. La condena no será mayor de dos años de pena privativa de la libertad; sin embargo, existen dos agravantes que pueden incrementar este número.

Hugox Chugox Sentencia

"Primer agravante, si el imputado no solo ha dicho algo contra el honor, sino que ese algo es un delito, pues se está hablando de corrupción. Segundo, el uso de medios de comunicación por lo cual la pena es de hasta tres años. En este caso, que le hayan dado un año de suspendida con reglas de conducta es la pena mínima, la más leve. Tampoco es una reparación exagerada”, detalla el abogado penalista Carlos Caro.

En la misma línea, el abogado Mario Amoretti reitera que “en una difamación si se demuestra que hubo ofensa contra el honor, hay una condena. El año de prisión suspendida, en este caso, es lo usual, pero en cuanto a las reparaciones civiles, en el Perú, se fijan montos bajos”.

Además, el letrado detalla que el retiro del material audiovisual del canal de YouTube de HugoX ChugoX no tiene efectos en la sentencia: “Aun cuando haya retirado el video de la plataforma, lo importante es que base a ello se ha difamado, aunque lo retire, ya se consiguió el objetivo”.

PUEDES VER HugoX ChugoX: sentencian a youtuber peruano por difamación contra Raúl Diez Canseco

Por su lado, el periodista Marco Sifuentes, autor del libro “La Encerrona” (Editorial Planeta), resalta que, desde un principio, la reparación que exigía el empresario era exagerada, pues el video se hizo conocido a raíz de la querella.

“La demanda fue desproporcionada, pedía un millón de soles. Además este incidente se conoce gracias a la demanda. Hubiera quedado en el mundo de los seguidores de Hugo Chugox si es que al político no se le hubiera ocurrido demandar. El hecho de que el juez no haya aceptado un reclamo tan delirante como el de Diez Canseco me parece justo", expresa.

¿Qué le espera a HugoX ChugoX en el Poder Judicial?

En un video posterior de rectificación, el youtuber explicó que para realizar el material audiovisual obtuvo información de diversas publicaciones periodísticas sobre la aerolínea Fast Air Carrier y los orígenes de Lan en Chile, pero no mostró más evidencias.

No obstante, frente a tales aseveraciones, el abogado penalista Carlo Caro explica que HugoX ChugoX debió llamar a la otra parte para pedir sus declaraciones.

“Según el estándar de la Corte Suprema el como youtuber, como comunicador, tiene el deber de pedir el descargo a la otra parte antes de aseverar una cosa tan delicada. Él tendría que haberle dado a los afectados la posibilidad de poder responder”.

Además, una persona cercana al exministro Diez Canseco cuenta a La República que después de difundido el material y hecha la denuncia Hugo Pillco no se retractó.

“Primero se le envió una carta para que se rectificara y ahí terminaba todo, pero el youtuber no se pronunció. Nunca mostró ningún grado de arrepentimiento de lo que dijo, porque bastaba que dijera que se había equivocado o no fue su intención, pero no lo hizo”, explica.

Tras el fallo del juez, el ingeniero sanitario expresó, en su canal de YouTube, que apelará la sentencia y que podría ser el primer comunicador de redes sociales en llevar su caso a la Corte Suprema. En este sentido, el abogado Carlos Caro explica lo que puede pasar en el trayecto.

“Estos casos suelen prescribir a nivel de la Corte Suprema, porque son tres instancias y cada instancia puede durar más de un año. Se cuenta cuatro años y medio desde el momento en que retiro el video y prescribe", detalla.

No obstante, desde el entorno del empresario recalcan que la conducta del youtuber podría dificultar su posición ante una segunda instancia.

“El juez ha sido claro que él no puede referirse al caso, pero él ha hecho un video sobre la evaluación de la sentencia y aunque no se refiere directamente a Raúl Diez Canseco, deja en libertad a sus seguidores para que lo hagan. Él dice: ‘Yo no puedo comentar, pero ustedes si lo pueden hacer’. El youtuber ha apelado, si él sigue haciendo eso en segunda instancia se va analizar su comportamiento posterior”.

Lección por aprender

El juicio que emprendió el exministro Diez Canseco contra HugoX ChugoX volvió a traer a colación la importancia de difundir contenidos verídicos en internet, pues toda afirmación tiene que ser respaldada con investigación y evidencias.

“Internet es un espacio público y todos deberíamos actuar hasta cierto punto bajo las reglas de los espacios públicos. Al menos esto un recordatorio de que no existe la impunidad en internet”, recalca Marco Sifuentes.

Si bien es cierto las redes sociales se han convertido en un medio para fomentar el debate, también ha sido aprovechado por muchos usuarios para agredir o difamar. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de hacer una demanda a falta de medios económicos.

“Twitter es el reino de la difamación y no pasa nada, básicamente no pasa nada porque no todos somos millonarios como Raúl Diez Canseco y podemos darnos el lujo de andar demandando a la gente. A todos los periodistas nos terminan difamando en internet, entonces es una cuestión de quien tiene dinero para llevar a cabo un juicio”, enfatiza el periodista.

Difamación, últimas noticias