VMT: mujer mototaxista que superó a la COVID-19 recibió apoyo del Midis

Kira Alcarraz Agüero es una madre multifacética de 46 años que parece haber adquirido el don de la ubicuidad. Parte su día con la misma velocidad que aplica al picar la cebolla; además, es querida y respetada en Villa María del Triunfo por su carácter pujante y vencer a la COVID-19.

“En este lugar suelo tomarme fotos, con la playa de fondo. Azulito se pone el mar en verano. Y estos cerros se ponen bien verdes en el invierno, lindo, bien bonito, pero ojo, en junio o julio el frío te mata y la neblina no te deja ver ni a dos metros”, dice Kira en un recodo del apu urbano que mira de reojo a la orilla de San Pedro, mientras reparte saludos a diestra y siniestra.

PUEDES VER: Buscan erradicar avisaje publicitario en Centro Histórico para el Bicentenario

A las 6:30 a. m. aparece con su moto en la olla común que fundó en abril para verificar cómo va la avena con leche del desayuno, y luego, de pronto, se le ve al volante de su bólido de tres ruedas yendo y viniendo con pasajeros por los alrededores de un mercado cercano al asentamiento humano Paraíso Santa Rosa, a donde llegó a vivir con su familia hace 25 años cuando todo era de estera. “Ruteando colaboro con la economía de mi hogar”, subraya.

El tiempo pasa volando en esa zona de Villa María del Triunfo y a media mañana Kira se saca rauda los guantes negros de piloto para lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, como aprendió en la tele, antes de ponerse el delantal y empezar a cocinar. Su hijo de 25 años, su hija de 23 y su esposo, obrero de construcción civil, están orgullosos de ella y han aprendido a seguir su ritmo vertiginoso y efectivo.

El menú debe estar listo máximo a las 11:45 a. m., antes de que lleguen sus vecinas con táperes vacíos que ella, su septuagenaria madre y la señora que por turno le toca colaborar en la cocina llenarán con comida y esperanza. La solidaridad culinaria también alcanza a casos sociales derivados por la comuna de dicha jurisdicción.

PUEDES VER: Consejo Regional de Piura aprobó compra de mascarillas que no fueron entregadas

"El hambre se agudizó en esta zona con el inicio de la cuarentena. Por eso organicé esta olla común. Esta olla nos ha unido como asentamiento Yo siempre les repito a mis hijos que no me digan ‘no puedo’. Sí se puede, solo hace falta voluntad ", dice Kira, quien prefiere afrontar cada día con entusiasmo en vez de preguntarse con lamento dónde quedó el título de administración que obtuvo en un instituto de educación superior.

Exgrifera, excajera de un supermercado, exadministradora de un pequeño gimnasio, exoperadora de ‘call center’, profesora de baile y, hoy, mototaxista. A Kira nada la detiene. Incluso en junio venció la COVID – 19. No tuvo síntomas de gravedad y guardó la cuarentena respectiva.

“Ya me han hecho la prueba de descarte dos veces como mínimo desde entonces y me han salido negativas. Me las seguiré haciendo las veces que sean necesarias para no exponer a las personas que vienen a recoger sus raciones y a mis familiares”, advierte con seguridad.

PUEDES VER: Aglomeraciones en cementerios podrían disparar contagios

La olla común Semilla de Paraíso Santa Rosa cuenta con el reconocimiento de la Municipalidad de Villa María del Triunfo y acaba de recibir apoyo alimentario de parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. El sector entregará de manera progresiva, por medio del concejo municipal, más de 103 toneladas de alimentos para 9.597 pobladores de dicho distrito que son usuarios y usuarias de las ollas comunes.

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

Newsletter - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.