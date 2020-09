SMP: vecinos capturan a ladrón, pero su madre lo ayuda a huir [VIDEO]

Un grupo de vecinos que logró la captura de un delincuente no pudo efectuar la denuncia en su contra porque la madre del sujeto lo ayudó a escapar.

Minutos antes del hecho, el ladrón había asaltado a una transeúnte para quitarle su cartera y un celular en una calle de la urbanización Fiori, en San Martín de Porres. Tras el hecho, las personas que vivían en los alrededores atraparon al hampón que intentó fugar.

Según se escucha en el video, mientras un vecino reducía al sujeto, la agraviada le decía que lo denunciaría ya que lo habían detenido en flagrancia. Fue entonces que apareció la mamá del acusado.

“Aparece una señora de unos 40 años y resulta que era su mamá. Entonces pedía suplicando a la chica que no lo denunciara porque ya le había devuelto el celular y ya no pasaba nada", contó un testigo a 24 Horas.

La progenitora del delincuente, quien además ni siquiera portaba mascarilla, intentó justificar a su hijo diciendo que pasaban necesidades y por ello robó.

“Mira, yo no tengo qué comer. Escúchame, no seas mala, no lo denuncies, yo le voy a llamar la atención”, se le escucha decir a la mujer.

Pero debido a que las excusas y súplicas no hicieron cambiar de opinión a la víctima, su actitud cambió por completo y se abalanzó sobre el vecino que retenía a su hijo.

Así, tras forcejear por algunos minutos más, la mujer logró que su hijo escapara y ella también hizo lo mismo.

Delincuencia, últimas noticias: