Incluyen a profesora de Tacna en libro sobre mujeres que trabajan para contrarrestar efectos de la COVID-19

La historia de la profesora tacneña Mónica Lanchipa fue incluida en el libro ‘Mancha brava: Las heroínas de la pandemia’ del escritor y periodista Antonio Orjeda. Así, el relato de su labor se sumó al de otras nueve mujeres que luchan por contrarrestar los efectos de la pandemia por la COVID-19 en el país.

Lanchipa es una docente que encontró en el cartón una manera de inculcar la lectura a sus estudiantes del colegio Santísima Niña María de Tacna. Su creación fue nombrada como ‘Libros Cartoneros’, proyecto gracias al que escolares usan este implemento reciclado para fabricar diferentes textos. La iniciativa traspasó fronteras y permitió que la profesora cuente su experiencia a sus pares de Costa Rica, España, Francia, Chile, México, Argentina y República Dominicana.

“Desde niña seguí el trabajo de mis padres. Los ayudaba a corregir exámenes. Poco a poco, me fue gustando la carrera y ese amor por la educación. Aunque esa no fue mi primera elección y, en un principio, pensé que sería una administradora, ahora me doy cuenta de que cada día enseñando a mis niñas vale mucho más”, señaló.

Así, la profesora tacneña contó los retos que atravesó para la realización de clases virtuales en este libro. Incluso indicó que utilizó varias plataformas digitales como videollamadas en Whatsapp y Tik Tok. “Me esforcé mucho y logramos formar una linda relación con todas mis estudiantes”, acotó.

Mónica Lanchipa se ha adaptado al uso de la tecnología en la educación. Actualmente, gestiona más de siete blogs y 10 páginas de Facebook relacionadas a sus proyectos en clase y al reforzamiento de diferentes cursos.

En sus páginas desarrolla y promueve temas muy relevantes, como el cuidado del agua, empoderamiento de las niñas, creación de libros cartoneros y otros proyectos. Entre sus reconocimientos se encuentra haber ganado un concurso de innovación educativa de la Fundación Telefónica y las Palmas Magisteriales.

Sobre el libro

El libro de Antonio Orjeda también incluyó la historia de la enfermera Vianca Yalta de Iquitos, la científica Vanessa Adaui, la ministra María Antonieta Alva, entre otras. De acuerdo al autor, se buscó que estos relatos empoderen a las mujeres, especialmente a las niñas. El texto tiene una versión digital gratuita a la que se puede acceder por medio del link https://antonioorjeda.com/heroina-de-la-pandemia/.

