Denuncian desaparición de cuerpo de anciana desde hace cuatro días en Hospital Hipólito Unanue

Familiares de la anciana Domitila denuncian una negligencia en el interior del hospital Hipólito Unanue, ubicado en el distrito de El Agustino. Van cuatro días que el cuerpo de su madre no aparece y el personal desconoce dónde podría estar. Según información de uno de los hijos, su progenitora falleció el último 22 de setiembre.

Sin embargo, ellos se enteraron un día después tras acudir al hospital para conocer el estado de salud de su madre. “Yo me enteró del fallecimiento de mi madre por un encargado o asistente del médico. Al mediodía murió y no me llamaron ni se contactaron con alguien”, acotó en un informe de Latina.

Pero, eso no es todo, ya que el jueves 24 acudieron con una carroza fúnebre a retirar el cuerpo. Jhonny Gonzales, hijo de la fallecida, indicó que llegó al mortuorio junto a su hermana y todos los documentos. “Esperamos un rato, pero no me atendían. Insistí hasta que me dejaron pasar para que haga reconocimiento”, dijo.

Gonzales manifestó que vio cada uno de los cuerpos, pero ninguno era el de su madre. “Entonces, el encargado mencionó que de repente está al frente del frigorífico. Así que decidí ir allá. Me dieron un traje especial y revisé, pero tampoco estaba”, acotó.

El hijo expresó que el encargado manifestó que "al parecer el cuerpo se lo dieron a otra familia y lo han cremado”. No obstante, el hombre dudó sobre la versión porque no ha visto si es su madre u otra persona. “No hay una evidencia que sea el cuerpo de mi madre porque no lo he visto, yo quiero respuestas. Tampoco me mostraron las cenizas, solo dijeron eso”, precisó.

Por otro lado, según el certificado de Defunción, la señora no murió por complicaciones de la COVID-19, sino por otros factores. Por ello, los familiares aseveran que “deben ver el cuerpo”; no obstante, no les han dado respuesta.

Luis Miranda, director general del hospital Hipólito Unanue, indicó a Latina que “darán declaraciones cuando el Ministerio de Salud los autorice". Por el momento, la familia espera encontrar una solución y velar a su madre como corresponde.

