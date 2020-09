Turismo en Puno seguirá detenido durante 2021

El turismo en el altiplano se mantendrá detenido en 2021, como secuencia de la actual emergencia sanitaria contra el coronavirus. Lo advirtieron empresarios del rubro que no dejaron de expresar su preocupación por la crisis que vienen atravesando.

“Este año está perdido. El año que viene será igual. Lo peor es que hay políticas económicas para las grandes empresas, mas no para los pequeños microempresarios. Eso es lo más grave. Eso es lo que indigna”, aseguró Hipólito Colque, administrador de la agencia Andares.

La quincena de enero de cada año empieza el turismo regional del sur en Puno con motivo de la fiesta de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno. Este evento de carácter religioso y cultural, fue suspendido para evitar la concentración de personas. El acuerdo fue adoptado por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

“Sin festividad, ni plan de reactivación estamos en la calle. Lo peor es que los más perjudicados son las personas que dependen de nuestra actividad. En las comunidades donde había turismo vivencial, la situación es más dramática. Para recuperarnos mínimo tendrá que pasar tres años. Así como están las cosas, no nos espera nada bueno”, dijo Manuel Quille, de la empresa Turismo Titicaca.

Los isleños del Titicaca, también sintieron la pegada y decidieron reaperturar sus servicios a turistas locales y regionales. Pese a que los lancheros reanudaron sus actividades hacia los Uros, Taquile y Amantani, no hay turismo local que quiera visitar estos tres destinos por la pandemia. “A diario ahora solo zarpan cinco lanchas. La mayoría incluso son pobladores de las islas. Pero no hay turismo. Estamos preocupados porque la gente no tiene con qué alimentarse. Es triste todo esto. Hay mucha incertidumbre”, dijo Antonio Mamami, lanchero.

La isleños decidieron reanudar sus servicios porque ya no tenían medios económicos con que mantenerse. La emergencia sanitaria contra el coronavirus los sorprendió e intempestivamente tuvieron que dejar de recibir visitantes. “Ahora nuestra situación es crítica. Nosotros vivimos del turismo. No tenemos recursos. A estas alturas nos hemos quedado en nada” dijo Cleofé Yucra, natural de la isla Amantani.

Según la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Puno (Directur), el altiplano puneño es uno de los mejores destinos para hacer turismo rural comunitario. Los isleños y las comunidades del distrito de Capachica, se organizaron y sacaron al mercado seis paquetes disponibles para conocer Amantaní, Llachón, Taquile, Uros, Atuncolla y Ccotos.

“Aun así no hay gente y nos hemos dado cuenta que ahora la gente no quiere gastar, sino ahorrar. Entonces eso revela que los viajeros no sienten que existan posibilidades de hacer turismo como políticas públicas. Estamos mal. No sabemos qué hacer”, dijo Yucra.

Según la Dircetur, en 2019 llegaron a Puno más de medio millón de viajeros nacionales. v

Gobierno debe promocionar el turismo

El economista Jorge Valdivia, recordó que el gobierno sí puede mover la economía sin colocar un sol en el mercado. Recordó los viajes turísticos que durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizaron a favor de universitarios para que conozcan el país.

“Fujimori transportó universitarios, obviamente con interés político, pero esa es una de las buenas salidas. O podría ponerse de acuerdo con las aerolíneas para algún subsidio”, recomendó.