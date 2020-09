Coronavirus en Perú: Minsa reporta 31.474 muertes y 772.896 contagios

Perú continúa en el quinto puesto de países a nivel mundial con mayor número de casos positivos confirmados de la COVID-19. Así lo evidencian las cifras presentadas por el Ministerio de Salud, en las que los infectados por SARS-CoV-2 ascendieron a 772.896, mientras que la estadística de fallecidos incrementó a 31.474.

Vale precisar que en el reporte de ayer del Minsa no se informó sobre la cifra de decesos y se afirmó que dicho número sería actualizado hoy lunes 21 de setiembre, pero no fue así por lo que está pendiente su entrega. Es decir, la cifra de fallecidos aún no está actualizada al 100%.

Sin embargo, la entidad sí reporta un incremento de 105 decesos más, desde el pasado 19 de setiembre.

Estas cifras posicionan al Perú, lamentablemente, como el quinto en el mundo con mayor acumulado de casos positivos de COVID-19, según los reportes oficiales de los gobiernos.

Aunque también es cierto que nuestro país es uno de los que más pruebas ha realizado en la región con un total de, hasta la fecha, 3 710 694 muestras.

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

