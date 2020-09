Clausuran centro comercial ubicado en la avenida Abancay por faltas en la seguridad

La Municipalidad de Lima clausuró el Centro Comercial Unicachi, ubicado en el centro de la capital, luego de comprobar que se realizaban actividades económicas sin contar con las condiciones técnicas ni medidas de seguridad adecuadas en sus instalaciones.

A través de un comunicado, se informó que al local ubicado en la cuadra 10 de la avenida Abancay llegó personal de Fiscalización y de Defensa Civil para inspeccionar la galería, donde se pudo detectar faltas que representaban un peligro inminente ante un posible siniestro.

“Con respecto al sistema eléctrico, los interruptores diferenciales de los circuitos de alumbrado y tomacorrientes no contaban con ninguna protección; además, los tableros no tenían interruptores termomagnéticos. También se identificó que el sistema de detección y alarma contra incendios centralizado se encontraba inoperativo. En dicho local no había luces de emergencia ni extintores en los pasadizos y el cuarto de bomba”, fue parte del documento.

Asimismo, en la inspección se comprobó que los administradores de la galería permitían actividades comerciales no autorizadas en las áreas comunes y, a consecuencia de ello, la mercadería obstruía pasadizos, escaleras y vías de evacuación.

Por todas esas faltas, la comuna limeña clausuró el establecimiento que no cumplía con las condiciones de seguridad establecidas por la autoridad municipal y permitía actividades económicas en zonas por donde transitan las personas.

Finalmente, se inició un proceso sancionador con multas que suman S/ 10.750, correspondientes a 2.5 UIT (unidad impositiva tributaria).

La Municipalidad de Lima reafirmó su compromiso de velar por la integridad de todos los ciudadanos e hizo un llamado a los propietarios de locales comerciales a colaborar y cumplir con las medidas de seguridad establecidas en beneficio de la comunidad.

