Impacto económico de la pandemia afectó más a las mujeres que son madres de familia

Las madres trabajadoras, principalmente las que son cabeza de familia, resultaron más afectadas por efecto de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, indicó la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, al analizar el impacto de la pobreza y desempleo de los últimos meses.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 39.6 % de peruanos perdieron sus trabajos desde que se inició la cuarentena, lo que equivale a 6.700.000 de personas, de las que cerca de 3.500.000 son mujeres, especialmente madres que tienen a cargo el cuidado de sus niños.

“El problema de las brechas de género se ha evidenciado y agudizado mucho más durante la pandemia. La crisis económica ha causado mayor afectación en las mujeres que son cabeza de familia, en hogares monoparentales que en el Perú son 2 millones y medio” explicó Revollar en TV Perú.

Indicó que ellas están en una situación de riesgo que no solo tiene que ver con haber perdido el trabajo, sino que también deben cumplir con las labores de cuidado, trabajo doméstico no remunerado y no tienen herramientas de educación necesarias para su reinserción laboral.

En ese sentido, planteó que todas las políticas sociales deben tener un enfoque de género. “Hay una afectación diferenciada a las mujeres pues tienen que exponer a los hijos al ir a trabajar o vender con ellos. Se tienen que dar las políticas que se necesitan, por ejemplo si una mujer tuviera dónde dejar a su hijo podría ir a realizar su trabajo sin exponerlo, podría educarse y tener muchas posibilidades”, apuntó.

Advirtió que “si no se aplica un enfoque de género como una prioridad para solucionar la crisis sanitaria y económica en la que estamos sumidos, habrá un retroceso no sólo para las mujeres sino para la sociedad”.

Niños no atendidos

Por su parte, el director general de políticas y estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), César Calmet, refirió que la pandemia también ha generado problemas en la oferta de servicios de salud para la primera infancia, pues no han sido atendidos en controles de crecimiento y los suplementos de hierro que son básicos para el desarrollo de la persona.

Aseguró que actualmente brindan estos servicios a través de programas como Cuna Más y el programa Juntos, mediante un trabajo articulado entre los tres niveles del Estado en la costa, la sierra y la selva, “a las cuales se suman los diferentes actores que viven en el territorio ya sea los gobiernos locales, las ONG y la misma ciudadanía”.

