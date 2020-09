Javier Ísmodes sobre Majes Siguas II: “La tierra no se la llevarán a Lima"

El excandidato regional Javier Ísmodes Talavera, está de acuerdo con la transferencia del proyecto Majes Siguas II al Ministerio de Agricultura (Minagri) pero con algunos matices. Plantea que lo administre el Minagri, en forma conjunta con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) pero con un directorio mixto donde se incluya a representantes de la sociedad civil.

La función de este organismo no es ejecutar las obras sino supervisar y garantizar que el proyecto camine. La transferencia de Majes II al Minagri no garantiza nada. Con los antecedentes de la burocracia estatal este podría quedar encarpetado. Minagri tiene 25 proyectos de irrigación pendientes, no cree que se dediquen de manera exclusiva a Majes, advierte el excandidato.

Para Ísmodes el único problema no es la adenda 13 que implica una inversión de $ 103 millones. También se necesita otros $ 300 millones para invertir en mejorar la deteriorada infraestructura de Majes I, el canal madre que transporta el agua para esta irrigación será el mismo que se utilizará para las pampas de Siguas. Este ducto deteriorado colapsaría con un incremento de caudal. Está probado que el GRA no tiene los recursos económicos para tamaña inversión, recuerda Ísmodes y no queda otra opción que recurrir al gobierno nacional. “No hay otra salida para reactivar un proyecto paralizado hace cuatro años cuya potencialidad es enorme: 120 mil puestos de trabajo y millones de dólares de aporte al producto bruto interno regional”, señala.

Varios consejeros regionales opinan que ceder Majes al Minagri es un golpe a la descentralización. Sobre ello, Ísmodes respondió con ironía. “la tierra no se la llevarán a Lima, no vale la pena terquear mucho”. También criticó al gobernador Elmer Cáceres Llica que gestiona ante el Congreso una garantía económica para avalar la adenda 13. Para el excandidato es un camino equivocado. “El parlamento no tiene capacidad de gasto ni pedir mejoras presupuestarias. Eso es inconstitucional”, precisó.

Sobre la firma de la adenda 13 precisó que esta había que transparentarla, darla a conocer para saber de qué se trata.❖