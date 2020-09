Huaura: familia busca a adolescente de 17 años que está desaparecida desde hace dos días

Milagros Ñaña Guzmán

Desde el pasado 11 de septiembre Andrea Yaqueline Arellano, de 17 años, está desaparecida. Su familia denunció el hecho ocurrido en Huaura, pues la adolescente salió de casa rumbo a la vivienda de su madrina, pero ya no regresó.

La madre de Andrea comenta para La República que aquel día la menor salió aproximadamente a las 4 de la tarde rumbo a la casa de su madrina y hasta ahora no tienen noticias de ella.

“Me parece muy extraño que no vuelva, ella no suele hacer eso, jamás lo hizo. Ella suele avisarme cuando va a demorar, pero esta vez nada, trato de comunicarme con ella mediante llamada a su celular, pero suena apagado”, sostuvo la madre, muy triste y preocupada.

Además, la progenitora señala que sospecha de un joven de 22 años, ya que anteriormente este le mencionaba que quería “llevarse” a su hija para que vivan juntos.

“Hemos acudido a buscar a mi hija a la casa de su enamorado, pero él responde que no tiene nada que ver con ese caso, que no saben nada de ella hace más de 3 semanas, que no lo hostiguen. Pero es mentira, ya que mi sobrina escuchó a mi hija hace 3 días hablando con él”, advierte.

Asimismo, la familia Arellano denuncia que los agentes policiales de la comisaría local no quieren ayudar con la búsqueda de la menor, debido a que le dan noticias del paradero de Andrea sin pruebas e irresponsablemente.

“Siento que la Policía no nos quiere ayudar, los siento indiferentes. El que está viendo el caso de mi hijita me dijo que tenía un informante de confianza y que le había dicho que vio a mi hija con otro hombre por un cerro, le pedí evidencias de ello, pero no me da ninguna”, señaló la madre, mostrando así la desidia del sistema por encontrar a una menor desaparecida.

La adolescente mide 1,50 de estatura, su cabello es ondeado, tiene pestañas pronunciadas y un punto rojo en la parte izquierda de la frente. Fue vista por última vez por una vecina en la puerta de una pollería en Huaura, entonces llevaba puesto un polo blanco, leggin negro, casaca camuflada y zapatillas blancas.

Cualquier información sobre el paradero de la menor puede comunicarse al número 912925810.