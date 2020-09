Piura: comerciantes vulneran protocolos de seguridad dispuestos por el Minsa

Tras un recorrido, la Contraloría General identificó una serie de deficiencias en la implementación de requisitos sanitarios y distanciamiento social para el funcionamiento del mercado Las Capullanas (Piura) en el marco de las acciones de prevención y contención de la COVID-19, por lo que pidió a la municipalidad de esta provincia la pronta adopción de medidas correctivas pertinentes.

Según el Informe de Visita de Control N° 6980-2020-CG/SADEN-SVC, el cual ha sido notificado al alcalde provincial, Juan José Díaz Dios, desde el 25 de agosto de este año, el centro de abastos, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, no cuenta con personal al interior que controle el distanciamiento social obligatorio, lo cual genera el riesgo de aglomeraciones de personas y desorden. Dicha situación expone a los asistentes a una mayor posibilidad de contagio ante la COVID-19.

También se detectó la presencia de comerciantes que no utilizan mandil, gorro ni guantes. Incluso, se verificó que varios puestos no han implementado las barreras de seguridad ni cuentan con elementos de desinfección. Este hecho genera el riesgo de contaminación de los productos que los vendedores ofrecen al público. Asimismo, en el informe se precisa que no se realizaron pruebas de descarte de COVID-19 a la totalidad de comerciantes de Las Capullanas previo a su reincorporación, pese a haberse detectado casos positivos. Si bien se aplicaron pruebas rápidas a 154 vendedores el último 5 de agosto, en una encuesta aplicada por los auditores se identificó que un 20% de comerciantes consultados señaló no haber pasado por una prueba de descarte.

Al respecto, el alcalde, Juan José Díaz Dios, indicó que, debido a la falta de personal de fiscalización, la comuna viene trabajando capacitaciones con los dirigentes del centro de abastos, para que garanticen el distanciamiento social en el interior del centro comercial. Asimismo, rechazó que los comerciantes no se hayan realizado las pruebas rápidas para descartar la COVID-19. Según la autoridad edil, el 100% del personal se realizó el test.