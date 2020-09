Lourdes Sacín denuncia nuevamente a Andy V por violencia física y psicológica

Durante su último programa, la conductora de televisión Magaly Medina dio a conocer que Lourdes Sacín, expareja sentimental de Andy V, lo denunció nuevamente por maltrato físico y psicológico.

Según Medina, la pareja se encontraba desaparecida del mundo de la televisión. Motivo que la llevó a pensar que su relación había terminado; sin embargo, salió a luz una denuncia por caso de violencia.

“La periodista lo acusó de violencia física y psicológica. No sabíamos que vivían juntos, pensamos que la chica había entrado en razón y que ya no vivía con esta persona, con quien ha tenido una relación enfermiza y tóxica”, señaló Magaly.

Las cámaras del programa de televisión lograron captar el preciso instante en que Andy V conversa con su abogado sobre lo sucedido en el interior de su vivienda. Él respondió que ya no aguantaba más a la madre de su hijo y que se quería ir de su casa.

“Yo me he querido ir de la casa, ya no aguanto”, declaró el exchico reality.

Andy V negó tajantemente que haya maltratado a la madre de su hijo e incluso señaló que el resultado del médico legista había salido negativo. Sin embargo, el abogado del reggaetonero recalcó que la denunciante debía pasar por la consulta psicológica correspondiente para descartar algún tipo de violencia.

“Puede ser de dos tipos, la violencia física o psicológica, vamos a ver que dice la policía”, dijo.

Finalmente, Magaly Medina recordó que en febrero del 2019, Lourdes Sacín denunció que el padre de su hijo la había golpeado en diversas partes del cuerpo.

