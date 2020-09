Walter Martos ratifica apoyo para lucha contra la COVID-19 en La Libertad

Mayor presupuesto para la lucha contra la pandemia, proyectos de infraestructura hospitalaria y hasta carreteras fueron los pedidos que las autoridades locales y regionales expusieron al premier Walter Martos Ruiz; la ministra de Salud, Pilar Mazzetti; y el ministro de Vivienda, Carlos Lozada.

Tras más de cuatro horas se dio la tan anhelada reunión con los representantes del Ejecutivo para darles a conocer la situación que vive La Libertad por el coronavirus.

Entre los puntos a resaltar, según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se encuentra la transferencia de una parte del presupuesto total que el Gobierno Regional ha solicitado (S/ 160 millones), agregado a los montos que los burgomaestres también indicaron en sus ponencias.

“Voy a hablar con la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, para ver las prioridades en la región, pero debo ser sincero porque estamos en una situación bastante critica, porque estamos tratando de equilibrar el apoyo que se tiene que dar a toda la lucha contra la pandemia y la reactivación económica. El déficit fiscal ha crecido bastante”, indicó Martos en su discurso.

Sin embargo, se conoció que el Ejecutivo ya transfirió S/ 13 millones que servirán para el pago de los profesionales de la salud durante dos meses.

Además, el premier indicó que esta reunión servirá para fortalecer la comunicación de gobierno a gobierno, con el fin de concretizar acciones para evitar la propagación del virus.

“Vamos a destrabar aquellos proyectos que están en camino, entregar el presupuesto y contestar a aquellas iniciativas que no se pueden hacer. No podemos crear ciertas expectativas por proyectos que no se lograrán cumplir”, sentenció Martos.

Reforzar controles

Por su parte, Mazzetti indicó que se reforzará el servicio de atención hospitalaria en el primer nivel, así como la detección temprana de la COVID-19 con el fin de tratar a tiempo la enfermedad.

En ese sentido, Martos Ruiz también resaltó la disminución de muertes por el virus en la región y enfatizó que no hay que bajar la guardia. “Este el mejor momento para atacar con mayor fuerza a la pandemia”, dijo.