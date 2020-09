Coronavirus en Perú: Hay menos muertos y contagiados pero la curva aún no baja

Agosto será recordado como el mes más letal y fúnebre de la pandemia del COVID-19 en las regiones del sur. En el caso de Arequipa, julio y agosto fueron los más duros. En varios días de esos meses se registraron los picos más altos de decesos y contagios en Arequipa, Cusco y Puno. Mientras que en Apurímac la mayoría de infectados se produjo desde la segunda semana de agosto. En aquel periodo los servicios hospitalarios colapsaron y hubo pacientes que murieron en las puertas de los nosocomios, casas y calles.

A estas alturas de la pandemia, las cifras del COVID-19 alcanzaron su punto más alto y empezó un proceso de reducción. No obstante, aún no se puede cantar victoria. Hay regiones que reportan menos contagios y muertes, pero la curva todavía no se aplana (ver infografía).

“Aún no es consistente ni uniforme entre las regiones. Es necesario que se continúen con las medidas de restricción, prevención y se vayan desarrollando estrategias para la reactivación económica, la misma que debería estar acompañada de protocolos que aseguren el distanciamiento social y la bioseguridad”, explicó Jair Vargas-Ventura, investigador del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

El director regional de Salud del Cusco, Juan Alberto Espelucín, coincide en que no se debe bajar la guardia. “Si vemos los números pareciera, pero yo soy muy cauto. Esta es una pandemia que se comporta de diferentes maneras. Por ejemplo, los que se están enfermando ahora no se ven todavía”, anotó.

El gerente de la Red Asistencial Cusco de EsSalud, José Víctor Manchego, reiteró que debemos seguir cuidándolos. Recordó que las únicas medidas de prevención con alta eficacia y comprobadas son: lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla y protector facial.

Tres regiones

La tendencia de casos diarios en Arequipa muestra una aproximación a la meseta. “La misma tiene relación con la reducción de casos positivos por día durante las últimas dos semanas. Si esta tendencia se mantiene se esperaría que en las próximas semanas esta se invierta. Es decir, haya un ciclo de reducción de casos positivos más claro”, explicó Vargas-Ventura.

En Apurímac, hasta hace dos semanas, la tendencia marcaba una aproximación hacia la meseta. Pero en los últimos 7 días alcanzaron picos más altos de todo el periodo. Eso implica que posiblemente en los próximos días la tendencia vuelva a crecer.

Mientras que en la región Puno, el avance del virus sigue siendo creciente. Aunque es necesario precisar que en los últimos cinco días el número de casos diarios se fue reduciendo. “Si la tendencia de estos últimos días se mantiene, posiblemente esté próximo a alcanzar la meseta”, analiza el especialista del CBC.

En la última semana, Cusco vio reducir los casos diarios hasta en un 50% si comparamos las cifras de la previa. Sin embargo, sostienen los expertos, esto no es suficiente para demostrar que la tendencia se haya invertido. “A la fecha de corte (2 de setiembre) aún no tenemos evidencia suficiente que nos demuestre una tendencia decreciente clara”, precisa Vargas Ventura. El especialista tiene razón. Por ejemplo, entre el miércoles y ayer, Diresa reportó 1989 nuevos casos de coronavirus. Eso tiene que ver con la aplicación masiva de pruebas emprendida por la Dirección Regional de Salud.

Pruebas de descarte será casa por casa

La Dirección Regional de Salud del Cusco (Diresa) tiene aplicar 10 mil pruebas de diagnóstico COVID-19. Se hará casa por casa en los distritos de Cusco, Santiago, San Sebastián y Saylla, consideradas las zonas con alto riesgo contagio del virus de Wuhan.

Diresa conformó 22 brigadas de Equipos de Respuesta Rápida que aplicará el testeo masivo en esos distritos que están en el mapa de calor por prevalencia de pacientes. El tamizaje se hará en 6 sectores: Tica Tica, Independencia, Tahuantinsuyo-Alto los Incas, Margen Izquierda del río Huatanay sector Urb. Túpac Amaru, Los Nogales-San Antonio-Las Joyas en San Sebastián y todo el distrito de Saylla.