Apurímac: trasladaron vía aérea a Lima a médico neurólogo de Abancay con COVID-19

El médico neurólogo César Eugenio Huallpa Sota, quien se encuentra grave tras contraer la COVID-19, fue llevado en una ambulancia aérea de Cusco hacia Lima. El galeno trabajaba en la ciudad de Abancay (Apurímac) donde contrajo el virus.

Según comunicado del Colegio Médico del Perú, fue trasladado vía terrestre desde Abancay, hacia la ciudad del Cusco, pero debido a su estado de gravedad tuvo que ser entubado en el hospital de EsSalud.

Esperaron durante toda la madrugada hasta poder estabilizarlo. Este martes por la mañana fue llevado vía aérea para ser internado en el hospital Edgardo Rebagliati en Lima, donde será atendido

“Sigan la tarea de luchar por los que menos tienen, Abancay por siempre en mi corazón, por un Perú diferente, pongamos todo nuestro esfuerzo cada, de nuestras vidas”, logroóescribir en el Facebook, antes de partir hacia el Cusco.

Cesar Eugenio Huallpa Sota, hace tres días se quejó de la falta de capacidad de las autoridades de Apurímac, para implementar más camas UCI a pesar de tener el material necesario, la falta de planificación para la aplicación de pruebas rápidas y la no construcción de un hospital de nivel.

“Escribo estas líneas esperando que pronto Apurímac tenga la paz de su gente, el amor y la alegría que siempre mostró, pero sobre todo decirle que no le quitemos la oportunidad a mejores destinos, sabiendo elegir a verdaderos hombres o mujeres que viven con sus hermanos el día a día. Este virus no me vencerá para seguir trabajando frente a frente a favor de nuestros pacientes y nuestro pueblo”, escribió cuando estaba internado en Abancay.