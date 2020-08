Se vienen pruebas de las vacunas de Johnson & Johnson y Astrazeneca

El Perú es uno de los países solicitados para los ensayos clínicos de las posibles vacunas contra el COVID-19 debido a su población multiétnica, su diversidad geográfica y su alta tasa de contagios. Debido a eso, además de la vacuna del laboratorio Sinopharm (China), en las próximas semanas vendrán las pruebas de los laboratorios Johnson & Johnson (Estados Unidos) y AstraZeneca-Universidad de Oxford (Reino Unido).

El asesor en vacunas e inmunización del Ministerio de Salud (Minsa), Carlos Castillo, adelantó que en una semana se estarían aprobando los protocolos de estos dos últimos laboratorios para la realización de los respectivos ensayos clínicos de sus vacunas en fase III.

Es más, el premier Walter Martos estimó que J&J empezaría este proceso en setiembre.

PUEDES VER Uno de cada cuatro peruanos no está dispuesto a vacunarse contra la COVID-19, según Ipsos

A su vez, el vocero del laboratorio de Johnson & Johnson, Carlos Alvarado, explicó -al canal online de la agencia Andina- que los ensayos clínicos de su prototipo de vacuna no solo los harían en Lima sino también en el Callao e Iquitos (Loreto). Además agregó que los voluntarios (entre 5.000 y 6.000) se dividirán en dos sectores: el mayoritario con personas sanas de 18 a 60 años y el subgrupo con personas con algunas comorbilidades (diabetes, obesidad).

También indicó que si bien el estudio durará 2 años, a finales de diciembre o en enero del 2021 se hará un primer análisis de los datos de los voluntarios.

PUEDES VER Enfermero que participó en ensayos clínicos con Oxford asegura que vacuna estaría en noviembre

Asimismo, se conoció que con AstraZeneca el Gobierno espera cerrar acuerdos con tres laboratorios hasta setiembre.

Se debe indicar que se espera que haya dos o tres vacunas contra el COVID-19 en el Perú.

Inicio a medias

Para el miércoles último estaba previsto el inicio de las inscripciones de los voluntarios para los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio Sinopharm. Ese día llegó en medio de una gran expectativa, pero hubo problemas con la plataforma virtual ‘Vacunacovid.pe’. Se supo que la información que será brindada a los participantes aún está en la fase final de su revisión y aprobación por parte del Minsa.

Pero eso no es todo. El registro de los voluntarios empezará a medias porque, en un inicio, se trabajará con el equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y después, luego de una semanas, con el de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Hay que agregar que estas dos instituciones se encargarán de las pruebas de la vacuna en el Perú, las mismas que se aplicarán a 6.000 peruanos interesados.

La UPCH precisó que hoy deberá estar comunicando la hora en que se abrirá la inscripción para el primer grupo de 3.000 candidatos que elegirán su proyecto y sede de vacunación.

PUEDES VER Putin anuncia que la segunda vacuna rusa contra el coronavirus estará lista en septiembre

Se espera además que el registro del segundo grupo de 3.000 voluntarios para la UNMSM se abrirá en las siguientes semanas cuando completen las etapas de registro y aprobación.

Los voluntarios tienen que ser adultos entre 18 y 75 años que no hayan tenido COVID-19. Ellos deberán llenar un formulario, responder una encuesta y firmar un compromiso. Las vacunas tendrán 2 mil cepas de Wuhan, 2 mil de Beijing y 2 mil serán de placebo (suero).

El 66 % cree que el virus salió de un laboratorio

Según una encuesta de Ipsos, el 66 % de peruanos sostiene que el COVID-19 fue creado en un laboratorio por personas; mientras que el 29 % cree que el virus tiene un origen animal que infectó a un ser humano.

PUEDES VER Vacuna: riesgo es mínimo para voluntarios de ensayos clínicos

También se supo que el 75 % de peruanos se vacunaría si se encontrara disponible y de manera gratuita una vacuna contra el COVID-19; mientras que el 22 % no aceptaría.

De la cifra que no estaría de acuerdo con la vacuna, la mitad no lo haría porque no cree en su eficacia. Esta encuesta nacional urbana se realizó con más de 1.010 personas.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.