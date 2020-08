Extorsionadores lanzan bomba molotov contra una bodega en San Martin de Porres

A plena luz del día, un sujeto, quien aún no ha sido identificado, lanzó una bomba molotov contra una tienda ubicada dentro de una vivienda en el distrito de San Martin de Porres.

Según la propietaria del comercio, el último 5 de agosto le habría llegado una carta en la que amenazaban con acabar con su vida si es que no cerraba su negocio, cuando recibió la misiva acudió a las autoridades competentes, pero no recibió apoyo alguno.

“Me dijeron que no podían aceptar la denuncia porque no había a quién denunciar, solamente hay una hoja. Por eso no me aceptaron la denuncia. Me hicieron esperar 2 horas para decirme eso”, declaró para RTV.

Asimismo, manifestó que luego de recibir ese papel, un hombre lanzó contra su tienda una botella con gasolina. Motivo que la llevó nuevamente a denunciar en la DIPINCRI de Sol de Oro y donde tuvo una respuesta positiva; sin embargo, indicó que no hubo un solo patrullero que llegara hasta su domicilio para brindarle seguridad.

“En la DIPINCRI de Sol de Oro y me aceptaron la denuncia, pero es lamentable pues desde ese día ningún patrullero ha venido acá. Hubiese podido perder la vida, me demoraba unos minutos más y me agarraba la bomba y me hubiera incendiado”, señaló la angustiada mujer.

Finalmente, pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto para que este ataque, que no solo pudo costarle la vida a ella sino a su nieta de 1 año que también se encontraba en el lugar, no quede impune.

