Más de 720.000 estudiantes de universidades e institutos privados piden reducción de pensiones

“Menos represión, más educación”, gritaban los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) por la reducción de sus pensiones, fraccionamiento de sus deudas y congelamiento de las moras. Según la vocera de los alumnos, esta idea de bajar los costos no solo es de ellos, sino de alrededor de 720.000 jóvenes que piden a sus instituciones privadas que piensen en esta situación actual de pandemia.

“Esta visión la compartimos juntos a otros de alumnos de universidades e instituciones privadas del Perú. Son 720.000 jóvenes que están pasando la misma situación. Si no se reduce o se aprueba el proyecto de Ley de reducir en 20 % las pensiones, más de la mitad se va a quedar sin estudiar en el ciclo siguiente”, señaló a La República.

La vocera del grupo, Melissa Munaya, indicó que es importante que el Congreso debata el proyecto de Ley planteado porque podría ocasionar un retiro temporal de varios estudiantes en el Perú. “Hemos perdido familias, amigos, compañeros de la universidad, si pedimos que nos apoyen. Esta semana es decisiva y no vamos a poder estudiar, sino fraccionan nuestras deudas”, precisó.

Alumnos de la UTP continuaban con su protesta en los exteriores del Ministerio de Educación (Minedu), donde exigían ser escuchados por sus autoridades. “Lo que nosotros estamos solicitando a nuestra casa de estudios es la reducción de las pensiones, fuera de eso, el fraccionamiento de las deudas que nos permita seguir estudiando en el siguiente ciclo académico. Tercero, el congelamiento de las moras que se han ido acumulado”, detalló la vocera.

Ella manifestó que la UTP ha sido la única casa de estudios que no ha descendido ni un porcentaje sus pensiones. “Simplemente no hay base legal para que reduzcan las pensiones es lo que ellos dicen. Ellos aclaran que no bajarán las pensiones, ya que en ningún momento han dejado de brindar el servicio y han invertido para varias cosas”, dijo.

Por último, mencionaron que esta semana es crucial para determinar si varios alumnos se quedan o no dentro de las universidades.

