Mascotas podrán ser paseadas los domingos, aseguró el Mindef [VIDEO]

Ante el retorno de la inmovilidad social obligatoria los días domingo, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, aclaró que los ciudadanos podrán sacar a pasear a sus mascotas durante este periodo de toque de queda.

Indicó que por temas de sanidad se encuentra permitido sacar a los perros para que realicen sus necesidades, siempre y cuando sea a sitios cercanos y en un tiempo breve. Además de ello, una sola persona será la encargada de efectuar esta actividad, la cual deberá respetar el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla.

“Por supuesto, pero le recomendamos muy respetuosamente que no salgan a dos kilómetros de su vivienda para pasear a sus mascotas. No hay ningún tipo de restricción. La Policía y Fuerzas Armadas tienen cierto grado de flexibilidad, pero si se ve de que salen a pasear a los perros y empieza a trotar en zonas no adecuadas, creo que se deben tomar las medidas necesarias”, señaló en diálogo con Latina.

Cabe mencionar que a partir de este domingo 16 de agosto, los ciudadanos ya no podrán transitar los días domingos tras el incremento de casos positivos del nuevo coronavirus en el Perú.

En tanto, las personas autorizadas a transitar deberán solicitar un nuevo pase laboral mediante la página web del Ministerio del Interior. Según Jorge Chávez, desde las 2 p. m. de este jueves 13 de agosto ya se podrá ingresar al sistema para pedir este requisito.

¿Quiénes podrán transitar los domingos?

Según la norma, las personas que podrán transitar son aquellas que son necesarias para la prestación de servicios de alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, así como la inclusión en este grupo de las personas que ejecutan el servicio de reparto a domicilio (delivery).

