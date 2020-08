Puno: comerciantes en Juliaca protagonizan gresca infringiendo medidas sanitarias [VIDEO] 

Puno. Un grupo de comerciantes dedicados a la venta de hoja de coca protagonizaron este jueves una gresca en plena vía pública en la ciudad de Juliaca, sin respetar las medidas sanitarias que buscan evitar el incremento de contagios de coronavirus.

Aparentemente, los vendedores se enfrentaron por la disputa de puestos de venta, al punto de requerirse la intervención del personal de Serenazgo.

Lo más preocupante es que no se respetaba el distanciamiento social y algunos no llevaban mascarilla, según se observó en un video difundido por el medio digital Mano Firme. Los serenos llamaron la atención a los comerciantes por no respetar las medidas sanitarias y exponer a la población a posibles contagios.

Lejos de reconocer su falta, los ambulantes siguieron discutiendo y gritando cerca de los serenos que intentaban restablecer el orden en la vía.

Juliaca, situada en la provincia de San Román, se encuentra en cuarentena focalizada, debido al incremento de contagios. De acuerdo al último reporte epidemiológico, en esta zona de Puno se registran 3736 infectados, cifra que representa más de la mitad de casos positivos en la región altiplánica.