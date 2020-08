Maguiña advierte sobre vacuna rusa: “Hay que ser cautos, por más que sea Putin”

Luego de varios meses de expectativas, este martes Rusia registró la primera vacuna en el mundo contra el nuevo coronavirus. Ante la llamativa noticia, el médico peruano Ciro Maguiña solicitó a la ciudadanía tomar con cautela el anuncio, a fin de no bajar la guardia frente al avance de la COVID-19.

Así lo manifestó el vicedecano del Colegio Médico del Perú en declaraciones a Radio Exitosa. De acuerdo a su punto de vista, si bien el registro de la vacuna rusa sería una buena iniciativa en el mundo científico, detrás del anuncio habría también una intención política que no debe pasar desapercibida.

“Son buenos deseos, pero no es la realidad. La vacuna tiene que tener eficacia y segura demostrada por meses, pero todavía no lo tenemos. Hay que ser cautos con esto, por más que sea Putin o no Putin, creo que es importante para la ciencia, es una vacuna, pero creo que eso es simplemente un buen deseo de tipo político, obviamente detrás está todo ello”, sostuvo.

De otro lado, Maguiña se refirió además al posible retorno de la cuarentena generalizada en el país. Sobre ello, desestimó la idea y declaró que las últimas semanas han dejado lecciones importantes a tomar en cuenta. “En una guerra hay que tener lecciones aprendidas y no aprendidas. Ya las lecciones aprendidas la hemos vivido en esta semana de cuarentena ‘chicha’, que, por razones económicas, sociales, etcétera, hicieron que la gente salga de manera desordenada”, expresó.

