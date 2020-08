Jorge Muñoz sobre agresión a Isabel Cortez: “Exigimos que la Policía encuentre a los responsables”

Luego de que la trabajadora de limpieza pública, Isabel Cortez Aguirre, denunciara haber sido víctima de amenazas y agresión física, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció mediante su cuenta de Twitter.

El burgomaestre expresó su solidaridad y pidió a la Policía Nacional del Perú realizar las indagaciones pertinentes e identificar a los delincuentes que la atacaron.

“Mi absoluto rechazo contra cualquier tipo de violencia y mi solidaridad ante la agresión de la que ha sido víctima nuestra trabajadora Isabel Cortez”, se lee en la publicación de redes sociales.

En tanto, la Municipalidad de Lima también mostró su apoyo a la excandidata al Congreso de la República. Asimismo, informaron que se ponen a disposición a fin de esclarecer el terrible suceso.

“Frente a los lamentables actos de violencia contra nuestra trabajadora Isabel Cortez, expresamos nuestra solidaridad. Estamos coordinando el apoyo especializado para la atención de su salud y nos ponemos a su disposición para esclarecer el caso y dar con los responsables”, indica la publicación.

Cabe mencionar que Isabel Cortez Aguirre denunció haber sido amenazada y golpeada en la cabeza, con la parte trasera de un arma de fuego. El hecho ocurrió el lunes 10 de agosto cuando ella se dirigía a su centro de labores.

“Se apareció la moto lineal y de frente se cuadró en mi delante, yo pensé que me iban a robar, aunque no tenía el celular en mi mano, lo tenía en mi mochila. Me insultó (uno de ellos), me mentó la madre, me dijo que no sé con quién me he metido y esto me pasa por estar publicando. Me golpeó en mi cabeza con la cola de la pistola, luego se subió a su moto y se fue”, declaró en diálogo para La República.